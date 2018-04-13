Албек Ибраимов прошелся по всем ремонтируемым в Бишкеке дорогам

13 апреля мэр столицы Албек Ибраимов совершил объезд по городским дорогам, на которых ведутся ремонтные работы.

Во время объезда градоначальник отметил, что впервые за годы независимости КР в столице ведутся столь масштабные работы по ремонту дорог с заменой всех изношенных инженерных сетей и попросил горожан с пониманием отнестись к возникшим неудобствам. Албек Ибраимов отметил, что большая часть дорог будет отремонтирована к окончанию строительного сезона, а все дефекты, возникшие при эксплуатации дорог, устраняются за счет средств подрядной организации, проводившей ремонтные работы.

Первым объектом в программе объезда стала улица Тыныстанова, протяжённостью 2,271 км, шириной проезжей части 8 метров и устройством с обеих сторон парковочной стоянки по 3,5-5,5 метров. В настоящее время ведется устройство основания парковочной стоянки, устройство тротуаров и корректировка люков на участке от улицы Токтогула до улицы Боконбаева. Завершить ремонт планируется до 30 августа 2018 года.

Далее мэр посетил бульвар Эркиндик, где по проекту "Восстановление дорожного покрытия" ведется ремонт на отрезке от улицы Линейной до Фрунзе,протяженностью 1,4 км, шириной проезжей части 9 метров (западная часть) и 12 метров (восточная часть). Работы были начаты в марте текущего года, завершение планируется 15 октября 2018 года. В настоящее время ведутся демонтажные работы, фрезерование старого асфальтобетона, устройство перспективных коммуникаций на участке от проспекта Чуй до улицы Линейной (западная часть) без расширения проезжей части.

Также ремонт проводится на улице Московской от улицы Суюмбаева до Абдрахманова, протяженностью 1,0 км, шириной проезжей части 14 метров. В настоящее время ведутся демонтажные работы, фрезерование старого асфальтобетона, устройство перспективных коммуникаций, прочистка мостовых переходов и устройство дорожных бордюр работы на участке от улицы Суюмбаева до улицы Ибраимова.

На отрезке проспекта Чуй от улицы Т. Айтматова до Шабдан-Баатыра, протяженностью составляет -0,8 км, шириной проезжей части по 9 метров с обеих сторон. На участке улицы Шабдан-Баатыра от проспекта Чуй до улицы Анкара,протяженностью 2,2 км, шириной проезжей части по 12 метров с обеих сторон. Сейчас ведутся демонтажные работы на западной части улицы.

Протяженность ремонтируемого участок проспекта Жибек-Жолу от улицы Тоголок Молдо до проспекта Манас составляет0,6 км, ширина проезжей части по 14-15 метров. В настоящее время ведутся работы по прочистке мостовых переходов, устройству бордюров и подготовительные работы по устройству нижнего слоя асфальтобетона.

С ноября прошлого года впервые в столице ведется строительство сложной конструкции – свайного моста через БЧК по улице Орозбекова, шириной 14,5 метров, длиной 48 метров. В настоящее ведутся работы по устройству ригеля.

В завершение выездного совещания мэр столицы Албек Ибраимов поручил ответственным структурных подразделением муниципалитета за реабилитацию и реконструкцию дорог усилить контроль над качеством ремонта и обязать подрядные организации выполнять все работы согласно установленным стандартам в установленные сроки.