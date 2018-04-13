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Эркин Чейчебаев, променявший жизнь в Европе на должность чиновника в МЗ КР

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Сегодня мы знакомимся с новым заместителем министра здравоохранения КР Эркином Чейчебаевым. Пользователям Фейсбук он известен как позитивный человек, который очень любит Кыргызстан, но, при этом, проживает в Европе. По семейным, скажем так, причинам.

И без пафоса, но с увлеченностью исследователя рассказывает своим подписчикам об интересных местах, фактах, особенностях жизни в Европе. При этом наш сегодняшний герой с гордостью рассказывал и своим европейским друзьям и коллегам о Кыргызстане, о чудесах нашей природы, национальных традициях, о людях.

Эркин женат, у него двое чудесных детей. Несмотря на то, что живут заграницей, дети говорят на кыргызском, и для Чейчебаева это является принципиальным вопросом.

Новоявленный замминистра здравоохранения много путешествует – всегда с детьми, много ходит пешком и агитирует за здоровый образ жизни.

В вопросах здравоохранения Эркина Чейчебаева можно назвать реформатором, и, кажется, он точно знает, как сделать народ Кыргызстана здоровее.

URL: https://www.vb.kg/370222
Теги:
Минздрав, реформы, Кыргызстан, здоровье
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