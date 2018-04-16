Кто крышует уличных торговцев?

Почему в центре города так много уличных торговцев? Кто их крышует в мэрии и милиции? Ранее многие чиновники мэрии, даже сам мэр говорили о незаконности этой деятельности, о вреде ее для законного бизнеса и т.п. Мэрия проводит иногда рейды для отвода глаз, после которых ровно 20 минут нет торгашей, а потом все опять на своих места. Это у них кошки-мышки такие по-кыргызски. И почему милиция не пресекает подобную, как говорят все, "незаконную" деятельность?

Попробуй что нибудь украсть у государства, сразу в тюрьму. А тут незаконно, но можно? Участковый ходит мимо весь день, и не обращает на них внимания, типа "людям тоже кормить детей надо". А нам не надо никого кормить? Мы торгуем законно, платим уйму налогов, а перед входом в магазин 3-4 лотка - мороженое, напитки, сигареты, да еще и все дешевле. Кто зайдет к нам? Конечно по-соседски их жалко, гоняют - не дают торговать и т.п., но кто мешает снять рядом помещение, купить патент и работать нормально?