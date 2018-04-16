У инвалидов забрали воду

В селе Беловодское по ул. 50 лет Киргизии № 170 уже два месяца нет воды. Там живут инвалиды, и мы уже два раза обращались с жалобой на водное хозяйство. Но горадминистрация, а именно замакима Сердюкова, покрывает руководителя .

Там кто-то без разрешения открыл новую скважину, и вся вода нашего дома уходит ему. А инвалиды с детьми сидят днём и ночью без воды. Наше мнение- это коррупция. Помогите и наведите порядок, уже дважды жалобы возвращали в горадминистрацию, но воды как не было, так и нет.

Каждый год история повторяется весной, и летом, зимой вода есть, но в поливной период ее забирают у инвалидов, просим президента взять на контроль и и не передавать в Московский район, все равно толку нет.