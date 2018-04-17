Фотографы Сокулукского паспортного стола продают "бесплатные" фотографии

слов нет....

И даже в ГАИ возле Академии МВД в окошках ушлые девушки за плату делают всякие услуги! 20 сомов, 50 сомов, 100 сомов... Дочки и дети чиновников....

Везде хапуги, бандиты,жулики, мошенники (мошенницы).. Везде и всюду у нас так!

Вот это вот ВИДЕО все посмотрели, а ведь МВД не будет работать по нему, так как "НЕТ ЗАЯВЛЕНИЯ", как они любят говорить!

Но факт-то - налицо! Я думаю, нужно ОБЯЗАТЬ участковых районов по месту случаев, или просто Пресс-службу МВД КР отслеживать и прорабатывать такие материалы на предмет проверки, возбуждениЯ дела, регистрации такого материала, и так далее.

Соответственно, они поручают своим местным пресс-службам "собирать" такие материаоы и переправки их себе для регистрации. Срок сбора таких материалов - НЕ ПОЗЖЕ ТРЕХ )(3) суток с момента публикации в СМИ Кыргызстана, на всей территории! Сегодня хай тек везде развит, и не будет отсыблкко, типа, "мы не виделим", не читали и т.д. Просто ОБЯЗАНЫ -и все!