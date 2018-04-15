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ДТП в Бишкеке: сбил и еще переехал? 18-летняя девушка мертва...

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Марина Осипова

Очередное страшное ДТП. В ночь с 13 на 14 апреля напротив кинотеатра "Россия" была сбита 18-летняя девушка. Первым об этом сообщил "дорожный" активист Болот Ибрагимов.

Известно, что девушку сбил молодой человек, находившийся за рулем Toyota Camry 50 Госномер 01015 KG. Было установлено, что водитель находился в нетрезвом состоянии. Моментально появилась информация о, якобы, родственных связях водителя с высокопоставленным чином из МВД.

А сегодня появилось полное видео наезда. И пользователи соцсетей, отслеживающие эту историю, предположили, что речь может идти не только о том, что водитель сбил девушку, но и о наезде. Якобы это видно по видео. Безусловно, последнее слово за экспертизой.

Редакция VB.KG убедительно просит бишкекчан не переходить в ночное, да в любое время дорогу в неположенном месте. И, к сожалению, вынуждены предупредить, чтобы и на пешеходных переходах граждане были осторожнее. Также обращаемся к водителям авто, на чьи регистраторы мог попасть момент аварии - пожалуйста, свяжитесь с редакцией. Анонимность гарантируем.

А для властей это еще один сигнал - если не принять срочные меры по наведению порядка на дорогах, горожане сами начнут линчевать виновных в смертельных ДТП. Такие призывы в сети уже набирают обороты.

URL: https://www.vb.kg/370236
Теги:
ДТП, наезд
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