Алия Шагиева опять оказалась в центре обсуждения

Потрясающие метаморфозы происходят с отечественной молодой художницей Алией Шагиевой. Может быть материнство открыло перед ней новые творческие горизонты – Алия начала писать красками. И, судя по всему, ей самой это очень нравится.

"Пейзаж для выставки в Австрии в этом году (ура! Новые горизонты!). Все это время, пока я ничего не публиковала, я пробовала акварель, преодолевала страх цвета, открывала новую страницу. За эти недели накопилось много цветных работ, буду публиковать постепенно. Каждая из них напоминает об определенном этапе. Из моей жизни исчезла черно-белая графика, растворилась в акварельных пятнах. Волшебные перемены. Не верится, что я начала работать в цвете не по фотографии, не с натуры, а именно с головы. Свобода и цвет - что может быть лучше?", - пишет художница об одной из своих картин.

Помимо австрийской, Алия Шагиева готовится к персональной выставке в Бишкеке – "Друзья, этим летом в городе Бишкек, а точнее в Асанбай центре откроется персональная выставка с моей графикой, живописью, а также короткими фильмами и записками из дневника", - сообщила она на своих аккаунтах в соцсетях.

А пока поклонники и друзья обсуждают новый стиль работы Алии, недоброжелатели а, вернее, противники ее отца – экс-президента КР Алмазбека Атамбаева, разбирают недавнюю фотосессию с Алией Шагиевой.

Съемки проходили в каньонах и на пляжах Каджи-Сая – на южном берегу Иссык-Куля.

Алию осуждают за слишком "прозрачные" одежды и "откровенные", "сексуальные" позы.

А нам кажется, все очень прилично и достойно.

Успехов с выставками, Алия!