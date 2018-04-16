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Алия Шагиева опять оказалась в центре обсуждения

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ВБ

Потрясающие метаморфозы происходят с отечественной молодой художницей Алией Шагиевой. Может быть материнство открыло перед ней новые творческие горизонты – Алия начала писать красками. И, судя по всему, ей самой это очень нравится.

"Пейзаж для выставки в Австрии в этом году (ура! Новые горизонты!). Все это время, пока я ничего не публиковала, я пробовала акварель, преодолевала страх цвета, открывала новую страницу. За эти недели накопилось много цветных работ, буду публиковать постепенно. Каждая из них напоминает об определенном этапе. Из моей жизни исчезла черно-белая графика, растворилась в акварельных пятнах. Волшебные перемены. Не верится, что я начала работать в цвете не по фотографии, не с натуры, а именно с головы. Свобода и цвет - что может быть лучше?", - пишет художница об одной из своих картин.

Помимо австрийской, Алия Шагиева готовится к персональной выставке в Бишкеке – "Друзья, этим летом в городе Бишкек, а точнее в Асанбай центре откроется персональная выставка с моей графикой, живописью, а также короткими фильмами и записками из дневника", - сообщила она на своих аккаунтах в соцсетях.

А пока поклонники и друзья обсуждают новый стиль работы Алии, недоброжелатели а, вернее, противники ее отца – экс-президента КР Алмазбека Атамбаева, разбирают недавнюю фотосессию с Алией Шагиевой.

Съемки проходили в каньонах и на пляжах Каджи-Сая – на южном берегу Иссык-Куля.

Алию осуждают за слишком "прозрачные" одежды и "откровенные", "сексуальные" позы.

А нам кажется, все очень прилично и достойно.

Успехов с выставками, Алия!

URL: https://www.vb.kg/370237
Теги:
Алмазбек Атамбаев, искусство, Бишкек
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Комментарии
Улан1981 аферист
16.04.2018, 09:34

ждем картину достойного уровня

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Элекрик
16.04.2018, 12:46

Ит үрө берет, кербен жүрө берет, көрө албагандардын ичи күйө берет...

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Алена Юркова
16.04.2018, 13:02
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Комментариев: 3

Приятная девушка с незаурядным видением. Не Бермет и не Макс. Лишена она патологической тяги к власти

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Болот
16.04.2018, 13:46

Алена Юркова

Приятная девушка с незаурядным видением. Не Бермет и не Макс. Лишена она патологической тяги к власти

Зато ее папаша не лишен этой патологии

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критик
16.04.2018, 14:08

не побоялась пойти против всех и по ходу прошла через железные стены. молодец... смелая девушка...

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Актан
16.04.2018, 15:41

Она взрослая самостоятельная женщина, имеет полное право делать что ей хочется. А моральное право делать ей замечания имеют только ее родители, а не совершенно  посторонние люди.

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ulukbek kanybekov
16.04.2018, 17:01
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Комментариев: 1

Молодец. Спасибо что не стала вторым "Максом".

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