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Депутаты не знают, для чего их собирает Атамбаев

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Виктория Григоренко

В соцсетях делают ставки сколько человек придет на встречу с лидером партии

В штабе СДПК VB. KG не смогли ответить, какие именно вопросы будет поднимать лидер партии на встречи с членами парламентской фракции.

Сама встреча, в принципе, по времени достаточно странная. Съезд был недавно, и текущие вопросы должны были обсудить там. Возможно, будет обсуждаться юбилейный съезд партии, который должен пройти в скором времени.

Как поделились члены парламентской фракции СДПК с VB.KG, они тоже не знают, зачем именно их позвали.

В это время в соцсетях уже чуть – ли не делают ставки, кто из депутатов придет на встречу, а кто – нет.

Наблюдатели считают, часть нардепов попытается избежать этой участи, чтобы не навлечь на себя гнев президента.

URL: https://www.vb.kg/370239
Теги:
Алмазбек Атамбаев, СДПК, Жогорку Кенеш
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Комментарии
Алена Юркова
16.04.2018, 12:43
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Комментариев: 3


В штабе СДПК VB. KG не смогли ответить,

Не захотели.

Значит вопросы сугубо партийные. Последние события доказали и Атамбаеву, и тем, кто голосовал за СДПК, что очень много случайных людей пристало, прилипилось к партии.

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Алена Юркова
16.04.2018, 12:45
Карма: 0
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 0
Минусов: 0
Комментариев: 3


В это время в соцсетях уже чуть –ли не делают ставки, кто из депутатов придет на встречу, а кто –нет.

Настоящие социал-демократы придут. Иногда надо имитировать крушение корабля, чтобы крысы сбежали.

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