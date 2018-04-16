Депутаты не знают, для чего их собирает Атамбаев

В соцсетях делают ставки сколько человек придет на встречу с лидером партии

В штабе СДПК VB. KG не смогли ответить, какие именно вопросы будет поднимать лидер партии на встречи с членами парламентской фракции.

Сама встреча, в принципе, по времени достаточно странная. Съезд был недавно, и текущие вопросы должны были обсудить там. Возможно, будет обсуждаться юбилейный съезд партии, который должен пройти в скором времени.

Как поделились члены парламентской фракции СДПК с VB.KG, они тоже не знают, зачем именно их позвали.

В это время в соцсетях уже чуть – ли не делают ставки, кто из депутатов придет на встречу, а кто – нет.

Наблюдатели считают, часть нардепов попытается избежать этой участи, чтобы не навлечь на себя гнев президента.