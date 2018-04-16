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В Оше произвели посадку саженцев и многолетних роз

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ВБ

В рамках объявленного в Оше трехмесячника по благоустройству, санитарной очистке и уборке территории накануне в Жапалаке произведена посадка 80 саженцев деревьев, среди которых голубая и Тянь-Шаньская ели, белая береза и сосна. Кроме того, посажено более 1000 единиц кустов многолетних роз, среди которых следующие виды: "Юбилейная", "Президентская", "Моника", "Черный принц", "Подарочная" и другие виды.

В мероприятии принял участие вице-мэр города Асылбек Топчубаев, который отметил вклад сотрудников Жапалакской управы сел в озеленение и благоустройство города.

По словам председателя Жапалакской управы сел Санжара Эшманова, на протяжении нескольких лет здесь производится посадка уникальных своему многообразию саженцев деревьев.

URL: https://www.vb.kg/370240
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