Погода
$ 68.16 - 68.49
€ 79.65 - 80.61

В департаменте Госстроя города Ош лоббировали свою компанию

238  0
Виктория Григоренко

Предпочтение было отдано компании с наиболее высокой стоимостью работ

ГКНБ выявлен факт заключения контрактов и осуществление государственных закупок с нарушением требований Закона КР "О государственных закупках", Ошским областным управлением капитального строительства (УКС) Департамента жилищно-гражданского строительства при Госстрое. Об этом сообщили в Генпрокуратуре.

"29 сентября 2017 года УКС Ошской области объявлен электронный конкурс на закупку работ по строительству спортивного зала и котельной в одной из школ Ноокатского района на сумму 16 млн. 990 тыс. 214 сомов. 14 ноября 2017 года тендерной комиссией УКС Ошской области из 6 претендентов в качестве победителя был признан ОсОО "Икар-А", предложившее наибольшую сумму 14 млн. 363 тыс. 528 сомов", - отметили в надзорном органе.

По данному факту на основании собранных материалов ГКНБ Прокуратурой Ошской области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 304 ч.3 "Злоупотребление должностным положением" и 306 ч.2 "Заключение контракта, осуществление государственной закупки вопреки интересам КР" Уголовного кодекса.

URL: https://www.vb.kg/370242
Теги:
Генеральная прокуратура, ГКНБ, нарушения, Ош, тендер
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  