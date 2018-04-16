В департаменте Госстроя города Ош лоббировали свою компанию

Предпочтение было отдано компании с наиболее высокой стоимостью работ

ГКНБ выявлен факт заключения контрактов и осуществление государственных закупок с нарушением требований Закона КР "О государственных закупках", Ошским областным управлением капитального строительства (УКС) Департамента жилищно-гражданского строительства при Госстрое. Об этом сообщили в Генпрокуратуре.

"29 сентября 2017 года УКС Ошской области объявлен электронный конкурс на закупку работ по строительству спортивного зала и котельной в одной из школ Ноокатского района на сумму 16 млн. 990 тыс. 214 сомов. 14 ноября 2017 года тендерной комиссией УКС Ошской области из 6 претендентов в качестве победителя был признан ОсОО "Икар-А", предложившее наибольшую сумму 14 млн. 363 тыс. 528 сомов", - отметили в надзорном органе.

По данному факту на основании собранных материалов ГКНБ Прокуратурой Ошской области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 304 ч.3 "Злоупотребление должностным положением" и 306 ч.2 "Заключение контракта, осуществление государственной закупки вопреки интересам КР" Уголовного кодекса.