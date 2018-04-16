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Сдал в аренду - лишился машины

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Виктория Григоренко

Мошенник брал в аренду автомобили потерпевших, а затем продавал их. Об этом сообщили в УВД Октябрьского района.

"В марте месяце в милицию поступило заявление. Потерпевший утверждал, что в июне месяце 2017 года мошенник, войдя в доверие к заявителю, взял автомашину марки "Мазда-Демио" в аренду, а затем продал ее третьему лицу за 2 тыс. 200 долларов США. После чего скрылся", - пояснили в УВД района.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ст. 166 "Мошенничество" УК КР.

Накануне сотрудниками милиции по данному преступлению задержан А.Н., 1983 г.р.. Сейчас он водворен в ИВС ГУВД Бишкека.

Также установлена его причастность еще к двум аналогичным фактам. Проводится расследование.

URL: https://www.vb.kg/370243
Теги:
мошенничество, автомобили
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