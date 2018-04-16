Митинг продолжается. Провокаций пока нет

Всего участников акции около ста человек

Возле Дома правительства митингуют торговцы Ошского рынка. Акция носит мирный характер. Об этом сообщил начальник пресс-службы ГУВД Бишкека Адыл Оморов.

"На митинге собралось около ста человек. Пока с их стороны нарушений порядка нет. Сотрудниками милиции с ними проведена профилактическая беседа перед началом акции. Для обеспечения порядка туда направлены сотрудники Первомайского РОВД", - пояснили в ведомстве.

Напомним, это уже второй митинг после пожара на Ошском рынке. Торговцы просят правительство освободить их от выплаты по кредитам, возместить ущерб, а также освободить от арендной платы на один год.