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Митинг продолжается. Провокаций пока нет

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Виктория Григоренко

Всего участников акции около ста человек

Возле Дома правительства митингуют торговцы Ошского рынка. Акция носит мирный характер. Об этом сообщил начальник пресс-службы ГУВД Бишкека Адыл Оморов.

"На митинге собралось около ста человек. Пока с их стороны нарушений порядка нет. Сотрудниками милиции с ними проведена профилактическая беседа перед началом акции. Для обеспечения порядка туда направлены сотрудники Первомайского РОВД", - пояснили в ведомстве.

Напомним, это уже второй митинг после пожара на Ошском рынке. Торговцы просят правительство освободить их от выплаты по кредитам, возместить ущерб, а также освободить от арендной платы на один год.

URL: https://www.vb.kg/370244
Теги:
митинг, пожар, правительство
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