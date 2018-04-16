Смертельное ДТП. Есть ли связь с силовиками?

В ГУОБДД подтвердили факт задержания водителя Нурбека Нурбаевича Нурбаева, 1992 года рождения за ДТП со смертельным исходом в состоянии алкогольного опьянения.

"ДТП произошло в 4.00 утра 14 апреля на пересечении улицы Тоголока Молдо и пр. Чуй напротив кинотеатра "Россия". Пострадавшую 18-летнюю девушку спасти не удалось. Она скончалась еще до приезда врачей. Установлено, что водитель автомобиля марки Toyota Camry находился на момент дорожного происшествия в состоянии алкогольного опьянения", - пояснили в ведомстве.

Уточняется, что полученные материалы переданы в Следственную службу по ДТП Следственного управления ГУВД Бишкека. Расследование продолжается.

Примечательно, что в ведомстве не подтвердили, но и не опровергли информацию о том, что задержанный является бывшим сотрудником правоохранительных органов КР и сыном бывшего замглавы МВД КР Нурбая Касымбаева.

Напомним, в Кирнете появилась неподтвержденная информация о том, что виновником ДТП возле кинотеатра "Россия", в котором погибла 18-летняя девушка, якобы является сын экс-замглавы МВД Нурбая Касымбаева.