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Смертельное ДТП. Есть ли связь с силовиками?

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Виктория Григоренко

В ГУОБДД подтвердили факт задержания водителя Нурбека Нурбаевича Нурбаева, 1992 года рождения за ДТП со смертельным исходом в состоянии алкогольного опьянения.

"ДТП произошло в 4.00 утра 14 апреля на пересечении улицы Тоголока Молдо и пр. Чуй напротив кинотеатра "Россия". Пострадавшую 18-летнюю девушку спасти не удалось. Она скончалась еще до приезда врачей. Установлено, что водитель автомобиля марки Toyota Camry находился на момент дорожного происшествия в состоянии алкогольного опьянения", - пояснили в ведомстве.

Уточняется, что полученные материалы переданы в Следственную службу по ДТП Следственного управления ГУВД Бишкека. Расследование продолжается.

Примечательно, что в ведомстве не подтвердили, но и не опровергли информацию о том, что задержанный является бывшим сотрудником правоохранительных органов КР и сыном бывшего замглавы МВД КР Нурбая Касымбаева.

Напомним, в Кирнете появилась неподтвержденная информация о том, что виновником ДТП возле кинотеатра "Россия", в котором погибла 18-летняя девушка, якобы является сын экс-замглавы МВД Нурбая Касымбаева.

URL: https://www.vb.kg/370247
Теги:
ГУВД, МВД, ДТП
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Комментарии
Эксперт
16.04.2018, 14:48

Наверное, получится, как с сыном мэра, тоже убившем девушку. Родные девушку откажутся от претензий, сыночка не лишат даже прав.

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