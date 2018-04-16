Пограничники Казахстана издеваются над кыргызстанцами

Время от времени истории о том, как недружелюбно встречают граждан Кыргызстана пограничники Казахстана всплывают на просторах интернета. Порой даже становятся темой обсуждения на самом верху.

И вот, как говорится, не опять, а снова. Пользователь Нуржамал Джаныбекова поделилась в соцсетях своей историей общения с казахстанскими пограничниками:

"Прилетаю из Тбилиси. Уже знаю и вижу, как граждан Кыргызстана вытаскивают с паспортного контроля на "беседу" с сотрудником КНБ в отдельной комнате.

Сидит такой борзый дядя и в повелительном тоне зазывает в комнату, где ведёт допрос. В ней даже свет не потрудились включить! С ним рядом его коллега. Борзый играет в злого полицейского, который грозит женщине рядом со мной "лишить" ее казахстанского вида на жительства. Его подчиненный в это время допрашивает меня. Он - добрый полицейский. Может строит из себя такого, а может действительно ещё не дорос до гопника с документом в кожаном чехле.

-Откуда прилетели? Когда улетели? Цель, где работаете?

В это время борзый, после главных угроз, рыкает на женщину, у которой вот-вот отберёт паспорт: "Аппарат давайте!".

-Какой аппарат? - спрашивает женщина.

-Мобильный! Вы у меня сейчас не в гостях. Так что давайте! Разблокируйте.

Тут я вклиниваюсь:

-Я в гостях! Что-то плохо встречаете.

Он зло на меня смотрит, но молчит. Мы с добрым постоянно посматриваем на этих двоих. Борзый классно вжился в роль, семок не хватает ему только. Женщина пытается говорить что-то про Конституцию, я про превышение полномочий и идиотские угрозы. Но он в роли.

- Можете написать официальную жалобу на сайте КНБ, если что-то не нравится.

Разговор заканчивается.

В общем, добрый в блокнотике, а борзый в Ворде записывают IMEI с разблокированного телефона, спрашивают где жили в Грузии (либо Турции, Украине, России), адрес в Кыргызстане. Будьте готовы. Вот ещё другая женщина рядом со мной была "прошаренная", она уже во второй раз в этой кабинке. Говорит:

-Отдыхать ездила, безработная, телефона с собой нет.

Это скорее всего было неправдой, потому что она долго и усердно перед этим спорила с КНБ-шником. А в итоге сказала это. В общем, учитесь у нее, если не хотите посвящать казахские спецслужбы в свои дела. И да, будьте готовы пробыть в аэропорту на 40 минут дольше и не заказывайте заранее такси".

Будет ли реакция от официальных представителей МИДа КР и РК и Погранслужбы Казахстана?