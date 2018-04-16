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Госкомитетом ведется работа по опасным участкам берегов и русел рек

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Госкомитетом совместно с Государственной пограничной службой КР , Государственной инспекцией по экологической и технической безопасности при ПКР и Министерством чрезвычайных ситуаций КР была образована межведомственная рабочая группа по выявлению опасных участков берегов и русел рек.

Так, данная рабочая группа осуществила выезд по Чуйской, Баткенской, Ошской и Джалал-Абадской областях для проверки детельности лиценциатов, и по итогам был составлен протокол. В настоящее время лицензиантами ведется работа по составлению плана берегоукрепительных работ согласованного с ГПС КР и МЧС КР.

Отметим, была проведена проверка таких крупных рек как Исфайрам Сай, Ак-Суу, Лейлек, Сох, Исфара, Талдык, Куршаб , Кара-Дарья и Кугарт.

Кроме этого, лицензии всех компаний ведущих деятельность с целью разработки песчано-гравийной смеси и осуществляющие добычные работы согласно техническим проектам в руслах рек, на данный момент являются приостановленными на три месяца .

По результатам проверок на некоторых участках были выявлены нарушения. Например, на лицензионных площадях местные жители проводят незаконную добычу, то есть методом выборочной разработки отсеивают в русле реки ПГС, после чего образуются кучи отсеянного гравия, валунов и глыб, а это приводит к изменению русла реки и смыву берегов. Кроме этого, были выявлены участки требующие очистку русла от намытого ПГС в связи с подъёмом дна реки, что приводит к выходу воды из русла реки.

URL: https://www.vb.kg/370250
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