Мобильное приложение VPN Opera прекращает работу

Приложение Opera VPN, ставшее одним из самых скачиваемых в Google Play и AppStore после решения суда о блокировке Telegram, перестанет работать с 30 апреля.

Решение о грядущем закрытии приложения сообщается на его официальном сайте https://www.operavpn.com. Причины прекращения работы в Opera не комментируют.

Компания предложила своим пользователям перейти на платный сервис SurfEasy.

Все пользователи Opera Gold имеют возможность выкупить бесплатную годовую подписку на SurfEasy Ultra VPN. Те же, у кого нет премиум аккаунтов Opera, смогут получить подписку на год со скидкой в ​​80%. говорится на сайте приложения.

Возможно завершение функционирования мобильного приложения VPN Opera связанно с огромным количеством скачиваний в связи с вынесенным 13 апреля положительным решением Таганского суда Москвы по иску Роскомнадзора о блокировке мессенджера Telegram на территории России. Так как предоставляемая Opera услуга VPN (Virtual Private Network - виртуальная частная сеть) позволяет обходить блокировки и сохранять конфиденциальность в интернете.

Может быть так, и Opera использует пик скачиваний бесплатного приложения, как удачный момент для привлечения новых клиентов и перевода их с бесплатной услуги на платную. Все серьезные игроки рынка VPN услуги бьются за привлечение клиентов, так как полноценный доступ к ней предоставляют за плату. Кроме того такие компании кроме VPN предлагают потребителям в пакете дополнительные услуги. То же мобильное приложение VPN Opera ещё защищает Wi-Fi соединение в небезопасных сетях и точках доступа, а так же блокирует трекеры онлайн рекламы.