Погода
$ 68.16 - 68.49
€ 79.65 - 80.61

Мобильное приложение VPN Opera прекращает работу

96  0
Павел Рязанов

Приложение Opera VPN, ставшее одним из самых скачиваемых в Google Play и AppStore после решения суда о блокировке Telegram, перестанет работать с 30 апреля.

Решение о грядущем закрытии приложения сообщается на его официальном сайте https://www.operavpn.com. Причины прекращения работы в Opera не комментируют.

Компания предложила своим пользователям перейти на платный сервис SurfEasy.

Все пользователи Opera Gold имеют возможность выкупить бесплатную годовую подписку на SurfEasy Ultra VPN. Те же, у кого нет премиум аккаунтов Opera, смогут получить подписку на год со скидкой в ​​80%. говорится на сайте приложения.

Возможно завершение функционирования мобильного приложения VPN Opera связанно с огромным количеством скачиваний в связи с вынесенным 13 апреля положительным решением Таганского суда Москвы по иску Роскомнадзора о блокировке мессенджера Telegram на территории России. Так как предоставляемая Opera услуга VPN (Virtual Private Network - виртуальная частная сеть) позволяет обходить блокировки и сохранять конфиденциальность в интернете.

Может быть так, и Opera использует пик скачиваний бесплатного приложения, как удачный момент для привлечения новых клиентов и перевода их с бесплатной услуги на платную. Все серьезные игроки рынка VPN услуги бьются за привлечение клиентов, так как полноценный доступ к ней предоставляют за плату. Кроме того такие компании кроме VPN предлагают потребителям в пакете дополнительные услуги. То же мобильное приложение VPN Opera ещё защищает Wi-Fi соединение в небезопасных сетях и точках доступа, а так же блокирует трекеры онлайн рекламы.

URL: https://www.vb.kg/370252
Теги:
Интернет, безопасность
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  