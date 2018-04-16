Поддержка фермеров от "Бакай Банк": кредиты от 6 %

Кыргызстан - аграрная страна, где больше трети населения заняты в сельскохозяйственной сфере. Поэтому развитие фермерских хозяйств в республике имеет не только экономическое, но и большое социальное значение. Весна для фермеров – это особенно горячая пора: требуется вкладывать много труда и финансов, поскольку необходимо покупать семена, ГСМ и удобрения. Именно в таких случаях фермеров выручают льготные кредиты. По проекту "Финансирование сельского хозяйства–6" Министерством финансов Кыргызской Республики коммерческими банками выданы льготные кредиты на общую сумму 1 млрд 125,1 млн сомов. В рамках реализации проекта Минфин заключил соглашения о субсидировании процентных ставок для фермеров с 11 коммерческими банками, включая ОАО "Бакай Банк".

О процентных ставках для фермеров, какие категории подпадают под субсидирование и какие документы необходимо предоставить для получение льготного кредита рассказала начальник управления кредитования в этом финансово-кредитном учреждение Роза Асанбекова.

- Роза, расскажите о новом проекте поддержки фермеров, который запущен в вашем банке.

- Наш банк каждый год участвует в государственной программе поддержки фермеров. В этом году мы также решили поддержать государственную инициативу, приняв участие в проекте льготного кредитования - "Финансирование сельского хозяйства - 6".

- На каких условиях выдаются кредиты?

- Кредиты выдаются в национальной валюте, процентная ставка зависит от вида деятельности. Максимальный срок займа до 3-х лет. Наш банк намерен выдать кредитов на сумму свыше 170 миллионов сомов. Значительную часть финансирования мы заложили на регионы, где расположены большинство предприятий отрасли. Остальные средства будут направлены в Чуйскую область.

- Кто может получить льготный кредит?

- По данной программе могут получить кредит фермеры, занимающиеся животноводством, растениеводством, переработкой. Также предусмотрено кредитование садоводов и субъектов, специализирующиеся на разведении племенного скота.

- Чем кроме процентных ставок отличаются кредиты по проекту ФСХ-6?

- Проект уникален еще и тем, что разработан гибкий график погашения займа. Мы понимаем сезонность бизнеса в сельском хозяйстве. Фермеру предоставляется льготный период на 6 месяцев. Проценты выплачиваются каждый месяц, основную сумму можно погашать в выгодные месяцы для фермера. Также можно сделать выплаты по основной сумме ежеквартально.

- Установлены ли ограничения по сумме выдачи кредитов?

- Есть лимит только на животноводство до 3 миллионов сомов на одного заемщика. На растениеводство и переработку ограничений нет.

- Какие нужны документы для получения кредита?

- Необходимо предоставить документы на деятельность индивидуального или частного предпринимателя. Взять справку из сельской администрации о наличие скота (для животноводов), документы на сельхоз наделы для растениеводов. В качестве залогового имущества могут выступать земля, кошары, дом или другая недвижимость. Обязательны справки из налоговых органов и социального фонда об отсутствии задолженности. Ну и конечно, паспорт заемщика и поручителя в тех случаях, когда он требуется.

- Как быть тем, у кого нет залогового имущества или не хватает залогового обеспечения?

- Кредитные средства в размере до 100 тысяч сомов по индивидуальным кредитам и до 500 тысяч сомов по групповым кредитам могут выдаваться на без залоговой основе со сроком возврата до 12 месяцев, при наличии письменной рекомендации Совета старейшин/аксакалов/села. При этом банк может позволить выдать кредит на таких условиях только 5 процентам заемщиков.

В случае недостаточного залогового обеспечения у потенциальных заемщиков, они вправе обратиться в ОАО "Гарантийный фонд" с заявлением о получении гарантии.