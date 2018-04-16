Сапар Исаков встретился с пострадавшими от пожара предпринимателями

Премьер-министр Сапар Исаков сегодня, встретился с предпринимателями, пострадавшими в результате пожара на территории торгово-рыночного комплекса "Ош базары" города Бишкек, произошедшего 13 апреля 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Глава Правительства выразил торговцам слова поддержки и сказал, что образована Комиссия по оценке размера ущерба, причиненного пожаром и на сегодняшний день ею составляется список пострадавших предпринимателей.

Кроме того, Министерству экономики поручено организовать прием документов от пострадавших предпринимателей, Государственной налоговой службе предоставить отсрочку уплаты налоговой задолженности, Социальному фонду поручено предоставить отсрочку в отношении сумм задолженности по страховым взносам и финансовым санкциям по состоянию на 14 апреля.

Также по словам Сапара Исакова, будут проведены соответствующие переговоры с коммерческими банками страны о произведении реструктуризации кредитной задолженности пострадавших предпринимателей.

Глава Правительства особо подчеркнул, что ход расследования по данному делу находится под его личным контролем. Премьер-министр отметил, что будет проведена соответствующая работа с владельцами рынка о скорейшем начале строительства нового помещения для предпринимателей с учетом всех соответствующих норм.

Вместе с этим Исаков отметил, что совместно с владельцами рынка, будет проработан вопрос предоставления льгот предпринимателям – в виде временного снижения арендной платы.

Мэрии города Бишкек поручено провести соответствующие переговоры с владельцами рынка.

В ходе встречи, Сапар Исаков отметил, что со стороны правительственных структур будут приложены максимальные усилия для скорейшего решения, имеющихся вопросов и оказания поддержки пострадавшим предпринимателям.

Премьер-министр дал ряд соответствующих поручений государственным органам страны и пригласил торговцев рынка еще раз встретиться в ближайшее время.

Напомним, 13 апреля, в 03:50 в дежурную часть "102" поступило сообщение о возгорании на территории "Ошского рынка". Очаг пожара удалось локализовать лишь после семи утра. Всего площадь, пожара составила 2 тысячи квадратных метров.