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ТД "1000 Мелочей": стабильность и успех

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Акционерное общество "Торговый дом "1000 Мелочей" по итогам деятельности за 2017 год очередной раз - 12–й год подряд - будет выплачивать своим акционерам дивиденды.В чем секрет успешной деятельности компании "Мин Туркун - 1000 Мелочей" и ее президента Таалайбека Дуйшенбековича БАПАНОВА?

- Таалайбек Дуйшенбекович, в чем же секрет такого устойчивого успеха Торгового дома?

- Одна из главных причин - его местоположение в самом центре города. Известно, ТД "1000 Мелочей" и ЦУМ "Айчурек" построены одновременно в 1977–1978 гг. как центральные универсальные магазины столицы, что преобразило торговый квартал города уже более 40 лет назад. Удобная парковка, модные торговые бутики одежды и обуви для всех возрастов, салоны бытовой техники, многочисленные кафе, филиалы банков и другие необходимые в современной жизни торговые лавки и офисы ежедневно притягивают как магнитом жителей столицы.

В 2009 г. была проведена капитальная реконструкция ТД "1000 Мелочей" - расширены его торговые площади, что и обеспечило возможность стать конкурентоспособной торговой площадью в новых для того времени рыночных условиях.

- Интересно услышать о ваших планах по возрождению торгового комплекса "1000 Мелочей" с учетом современных требований.

- В связи с динамично растущими потребностями населения и зная не понаслышке, каким должен быть современный хозяйственно–бытовой торговый комплекс, в настоящее время нами реализуется строительство второй очереди нового гипермаркета "СТРОЙПАРК HOME" на территории строительного рынка по улице Кулатова с соблюдением всех требований к современному торговому центру площадью более 20 000 квадратных метров.

Это будет 7–этажный современный универсальный торговый комплекс европейского класса с двухуровневым подземным паркингом. Здесь планируется создать все условия для торговли - строительными товарами в гипермаркете, свежими продуктами питания в оптовом супермаркете, а также хозяйственно–бытовыми товарами, мебелью для дома. На верхних этажах будут расположены бизнес–центры класса А и торгово–выставочный комплекс.

- Как реализуется третий выпуск облигаций? Расскажите о весенней акции "КЭШБЕК"?

- Вполне успешно. Со дня объявления третьего выпуска (с конца декабря прошлого года) по настоящее время - всего за три месяца с небольшим - более 80 % облигаций уже реализовано. Доходность облигаций третьего выпуска -

17 % годовых. Желающие приобрести облигации компании могут еще обратиться в финансовую компанию "СЕНТИ". В связи со скорым завершением реализации третьего выпуска облигаций ТД "1000 Мелочей" на оставшееся количество облигаций с 11 по 30 апреля этого года объявляет акцию "КЭШБЕК": при покупке облигаций на 500 000 сомов и выше покупателю возвращается 4 % от суммы покупки, а при покупке облигаций на сумму от 100 000 до 500 000 сомов покупателю по акции возвращается 3 % от суммы покупки. При затраченной сумме от 50 000 до 100 000 сомов покупателю возвращается 2 %. Данная акция действует с 11 по 30 апреля 2018 г. и распространяется только на третий выпуск облигаций.

- Планируется ли четвертый выпуск облигаций?

- В целях привлечения денежных ресурсов для реализации второго этапа строительства торгового комплекса "СТРОЙПАРК HOME" Торговый дом после завершения третьего выпуска облигаций с мая этого года планирует четвертый выпуск именных процентных облигаций ОАО "ТД "Мин Туркун - 1000 Мелочей" по номинальной стоимости 1000 сомов. Доходность облигаций планируется в размере 16 % годовых. Выплата процентного дохода - ежеквартально. Срок обращения денежных средств - 3,5 года.

- Чем можно объяснить постепенное снижение доходности облигаций?

- Всем известно, на финансовом рынке не первый год наблюдается тенденция снижения доходности кредитов, заемных средств, к тому же в настоящее время остается мало компаний, выпускающих облигации. Эти факторы влияют на снижение доходности облигаций. А доходность облигаций в 16 % годовых сегодня по сравнению с процентами по депозитным вкладам на финансовом рынке остается самой высокой.

- Облагаются ли налогом облигации ТД "1000 Мелочей"?

- Компания прошла процедуру листинга на Кыргызской фондовой бирже в категории Blue Chips, что освобождает доходы от налогообложения, подтверждает надежность Торгового дома и обеспечивает прозрачность работы.

- Можно ли досрочно погасить облигации?

- При желании держатели облигаций могут досрочно вернуть вложенные деньги, выставив облигации на продажу на вторичном рынке.

- А как происходит выплата процентов по облигациям?

- Процентный доход по облигациям выплачивается каждые три месяца (ежеквартально) в офисе финансовой компании "СЕНТИ" либо делается перечисление на ваш расчетный счет в банке.

- Как купить облигации?

- Для приобретения облигаций вам следует прийти с паспортом в финансовую компанию "СЕНТИ", подписать договор о покупке облигаций и внести в кассу сумму, которую вы желаете инвестировать.

- Расскажите, как начал работать строительный гипермаркет "СТРОЙПАРК"?

- Строительный гипермаркет "СТРОЙПАРК" вполне оправдывает ожидания, и сегодня его деятельность набирает обороты. Он уже становится популярным торговым центром среди жителей столицы, решивших делать ремонт или строить свой дом. Горожане убеждаются в его удобстве и доступности, ведь гипермаркет расположен в самом центре столицы, на территории строительного рынка по ул. Кулатова/Матросова. На его прилавках широкий ассортимент качественных строительных отделочных материалов от ведущих производителей России и Европы по низким ценам. Здесь предусмотрены удобная парковка для посетителей, качественный сервис с доставкой товаров к дому, асфальтированные подъездные пути к строительному рынку с трех сторон.

- Таким образом, денежные выплаты владельцам облигаций Торговым домом "1000 Мелочей" гарантированы?

- В связи с началом работы строительного гипермаркета "СТРОЙПАРК" по улице Кулатова (на пересечении с

ул. Матросова), где реализуются строительные и отделочные товары более 100 прямых поставщиков из России и Европы, с уверенностью можно говорить о безусловной гарантии по своевременной выплате вложенных средств и процентов держателям облигаций. Это снимает всякие риски Торгового дома перед своими инвесторами - приобретателями облигаций. В дальнейшем планируются работы по расширению торговой сети "СТРОЙПАРК" - торговые площади будут построены в регионах страны и за ее пределами.

Финансовая компания "СЕНТИ", контактные телефоны: (0312)61-45-89,(0559)61-00-25.

URL: https://www.vb.kg/370258
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