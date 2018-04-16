Кыргызские пограничники начали бороться с коррупцией видеорегистраторами

На кыргызско-узбекском участке государственной границы в пункте пропуска "Достук-автодорожный" у пограничных нарядов появились видеорегистраторы. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

Видеорегистраторы находятся на груди военнослужащих и производят видео и аудио фиксацию обстановки на КПП.

"Мы начали использовать видеорегистраторы в пункте пропуска, прежде всего, для создания благоприятных условий гражданам, пересекающим государственную границу, а также в целях противодействия коррупционным проявлениям на границе. Уже в первые дни использования видеорегистраторов в пункте пропуска, а также за его пределами отмечается порядок среди лиц, пересекающих границу, и тех, кто ожидает в очереди", - отметил начальник управления ГПС КР по Ошской области полковник Рустам Жуматаев.

В случае возникновения спорых ситуаций на пункте пропуска данные зафиксированные видеорегистратором будут рассматриваться в качестве доказательств при проведении разбирательства.

Далее в планах ведомства – установка видеокамер на КПП "Маданият-автодорожный" в Джалал-Абадской области.

ГПС активно проводит мероприятия, направленные на улучшение условий в пунктах пропуска для граждан, пересекающих госграницу, а также на предупреждение и борьбу с противоправными действия на границе.