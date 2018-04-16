Погода
$ 68.16 - 68.49
€ 79.65 - 80.61

Кыргызские пограничники начали бороться с коррупцией видеорегистраторами

184  0
Павел Рязанов

На кыргызско-узбекском участке государственной границы в пункте пропуска "Достук-автодорожный" у пограничных нарядов появились видеорегистраторы. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

Видеорегистраторы находятся на груди военнослужащих и производят видео и аудио фиксацию обстановки на КПП.

"Мы начали использовать видеорегистраторы в пункте пропуска, прежде всего, для создания благоприятных условий гражданам, пересекающим государственную границу, а также в целях противодействия коррупционным проявлениям на границе. Уже в первые дни использования видеорегистраторов в пункте пропуска, а также за его пределами отмечается порядок среди лиц, пересекающих границу, и тех, кто ожидает в очереди", - отметил начальник управления ГПС КР по Ошской области полковник Рустам Жуматаев.

В случае возникновения спорых ситуаций на пункте пропуска данные зафиксированные видеорегистратором будут рассматриваться в качестве доказательств при проведении разбирательства.

Далее в планах ведомства – установка видеокамер на КПП "Маданият-автодорожный" в Джалал-Абадской области.

ГПС активно проводит мероприятия, направленные на улучшение условий в пунктах пропуска для граждан, пересекающих госграницу, а также на предупреждение и борьбу с противоправными действия на границе.

URL: https://www.vb.kg/370259
Теги:
граница
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  