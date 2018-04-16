Третья должность за месяц. Фарид Ниязов сменит работу

Фарид Ниязов сменит работу. Отныне он руководитель Общественного Фонда, учрежденного Алмазбеком Атамабаевым. Об этом сообщил советник экс-президента КР Алмаз Усенов.

"До этого момента Фарид Ниязов занимал должность первого заместителя лидера СДПК. Но сейчас его назначают на должность руководителя Общественного фонда "Апрель", созданного Алмазбеком Шаршеновичем для поддержки героев революции 2010 года", - пояснил VB.KG Усенов.

Как уточняется, новая кандидатура первого заместителя лидера СДПК пока не разглашается.