Присоединяйтесь к акции "Великая Победа" от MegaCom

Компания MegaCom запускает традиционную акцию "Великая Победа", посвященную 73-й годовщине Победы в Великой отечественной войне. Принять участие в ней могут все абоненты мега-сети, чтобы отдать дань уважения ветеранам и поддержать всенародный праздник.

Для этого достаточно отправить SMS с любым текстом на короткий номер 1945. Стоимость одного SMS - 20 сомов с учетом всех налогов. Героев, подаривших нам мирное небо над головой и свободную жизнь, с каждым годом, к большому сожалению, становится все меньше. Оказать посильную помощь тем, кто еще с нами, можно используя возможности своего мобильного телефона.

Благотворительный SMS-марафон от MegaCom проводится уже седьмой год подряд. Благодаря отзывчивости и неравнодушию абонентов MegaCom ежегодно удается собрать значительные денежные средства, которые равномерно распределяются среди героев войны согласно списку, предоставленного Государственным комитетом по делам обороны Кыргызской Республики и районных управлений социального развития. В 2017 году на короткий номер 1945 поступило более 22 тысяч SMS, в общей сложности было собрано 470 400 сомов за вычетом налогов.

Кроме этого, компания MegaCom в знак глубоко уважения и благодарности защитникам Родины традиционно к 9 Мая выделит каждому из патронируемому ветерану по всей республике по 2000 сомов из собственных средств, проведёт праздничное мероприятие для участников боевых действий, тружеников тыла и организует бесплатные линии "Звонок родным и близким" и "Звонок однополчанам" по всей стране.

Ознакомиться с итогами акции "Великая Победа" прошлых лет можно на официальном сайте компании megacom.kg.