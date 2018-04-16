В 4-м роддоме опять убили ребенка?

Речь пойдёт о 4 роддоме который находится на пересечении улиц Донецкая/Жукеева-Пудовкина.

Моя жена находилась на 7 месяце беременности. Беременность проходила без проблем, не было ни единого осложнения. Но 14 апреля в ночь с субботы на воскресенье у жены заболел живот, мы в срочном порядке выехали в 4 роддом - он ближе всего находился к дому.

В приемной перинатального центра нас встретила девушка-студентка, которая произвела осмотр, а затем поставила в курс дела дежурного врача. При этом, сама врач в этот момент спала, и к нам не вышла. Мы просили сделать УЗИ или сделать капельницу. Готовы были заплатить за все процедуры, но нам было ОТКАЗАНО в госпитализации.

Нас отправили в инфекционную больницу, куда мы где-то в 12.30 ночи и поехали. Врачи в роддоме нам сказали, что есть вероятность, что жена съела что-то некачественное, либо есть подозрение на аппендицит. Единственное, что посоветовали - выпить "Но-шпу" либо "Линекс" и отправили домой. Но в 4 утра жене стало ещё хуже, и мы вновь поехали в "инфекционку". Оттуда нас направили в Центр хирургии имени Мамакеева.

По дороге в центр жена начала терять сознание. Уже там врачи сделали супруге капельницу и УЗИ. И сказали, что, задержись мы на несколько минут, жену уже бы уже не спасти.

Оттуда мы вновь, правда уже на машине скорой помощи, приехали обратно в 4 роддом. Время было 6 утра. Дежурный врач, вся сонная и заспанная, соизволила выйти к нам простым смертным.

Только после того, как поднялся шум, все вокруг засуетились, и жену начали готовить к операции. Сразу же появились и врачи, и профессора. К 10-11 часам утра ее прооперировали. К сожалению, совершенно здоровый ребёнок был мертв...

Знаете, это тяжело хоронить своего собственного ребёнка, пусть и 7-месячного… Из-за халатного отношения врачей, из-за того, что дежурный доктор, будучи на ночном посту, посчитала свой сон дороже, я лишился ребёнка и чуть не лишился жены.

Сейчас жена находится в критическом состоянии в реанимации. Если бы нам в первый раз не отказали бы в госпитализации, возможно сейчас мой ребёнок был бы жив.

Так пусть страна знает своих героев! Дежурный врач Даткаева Багдат Буркановна - вся вина лежит на ней. Я хочу привлечь ее к уголовной ответственности. Насколько мне стало известно, она и ранее была замешана в подобном - были проблемы с органами внутренних дел. Говорят, что, работая в 4 роддоме она, якобы, пыталась продавать новорождённых детей, говоря родителям, что их дети умерли.

Этот человек не имеет морального права заниматься своей профессиональной деятельностью. Прошу обратить внимание Минздрава и прокуратуры.

Уважаемые граждане, это уже не первый случай с 4 роддомом. Ни в коем случае не обращайтесь в это заведение, не доверяйте своих жён и будущих детей этим врачам!