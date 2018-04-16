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На взятке в 200 тысяч долларов попался прокурорский начальник

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ВБ

АКС ГКНБ и Службой внутренних расследований Генеральной прокуратурой Кыргызской Республики в рамках возбужденного уголовного дела, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление коррупционных правонарушений в правоохранительных и надзорных органах, 16 апреля 2018 года с поличным при получения взятки в сумме 200 тысяч долларов США задержан начальник Управления по поддержанию государственного обвинения и представительства в судах Генеральной прокуратуры Кыргызской Республики Ч.У.

Проводятся дальнейшие следственно-оперативные мероприятия, сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

Дело, за положительное решение по которому была получена взятка, не указывается.

URL: https://www.vb.kg/370266
Теги:
Генеральная прокуратура, взятка, АКС ГКНБ
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