В Москве напали на кыргызстанца и отобрали 7 000 000 рублей

Любопытной информацией поделилась пресс-служба МВД. Российский канал РЕН ТВ опубликовал на своем сайте материал с очень плохого качества видеозаписью, как неизвестные совершили разбойное нападение на машину с кыргызстанскими номерами.

Несмотря на практически полное отсутствие исходных данных, машину и пострадавшего нашли. Им оказался некто Г.Р. 1987 г.р., уроженец Таласской области, работающий в торговом центре помощником продавца.

12 апреля было зарегистрировано заявление потерпевшего, где указывается, что неизвестные лица 11 апреля угрожая предметами, похожими на биты, завладели денежными средствами в размере более 7 000 000 рублей.

По данному факту СО ОМВД по району Люблино г.Москвы, возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 162 УК РФ (Разбой, совершенный в особо крупном размере).

В настоящее время Представительство МВД КР в РФ совместно с ГУУР МВД России и территориальными подразделениями ЮВАО г.Москвы, проводит комплекс оперативно–розыскных мероприятий по установлению лиц причастных к данному разбойному нападению.