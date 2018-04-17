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В Москве напали на кыргызстанца и отобрали 7 000 000 рублей

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ВБ

Любопытной информацией поделилась пресс-служба МВД. Российский канал РЕН ТВ опубликовал на своем сайте материал с очень плохого качества видеозаписью, как неизвестные совершили разбойное нападение на машину с кыргызстанскими номерами.

Несмотря на практически полное отсутствие исходных данных, машину и пострадавшего нашли. Им оказался некто Г.Р. 1987 г.р., уроженец Таласской области, работающий в торговом центре помощником продавца.

12 апреля было зарегистрировано заявление потерпевшего, где указывается, что неизвестные лица 11 апреля угрожая предметами, похожими на биты, завладели денежными средствами в размере более 7 000 000 рублей.

По данному факту СО ОМВД по району Люблино г.Москвы, возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 162 УК РФ (Разбой, совершенный в особо крупном размере).

В настоящее время Представительство МВД КР в РФ совместно с ГУУР МВД России и территориальными подразделениями ЮВАО г.Москвы, проводит комплекс оперативно–розыскных мероприятий по установлению лиц причастных к данному разбойному нападению.

URL: https://www.vb.kg/370268
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Комментарии
Болотбек
17.04.2018, 13:04

Если будут искать среди близких,или маломальский близких ,то уж точно раскроют. Или видать где-то засветил бабло.

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