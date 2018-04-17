Проект детальной планировки Бишкека доработают

Накануне в зале заседаний Первомайской районной администрации состоялись общественные обсуждения проекта детальной планировки центральной части города Бишкек.

В обсуждении Проекта приняли участие мэр столицы Албек Ибраимов, председатель Бишкекского городского кенеша Алмаз Кененбаев, депутаты Бишкекского городского кенеша, авторы Проекта – Государственный проектный институт, активные горожане, представители общественных организаций, члены Союза архитекторов КР, специалисты МП "Бишкекглавархитетура" и других структурных подразделений муниципалитета.

В ходе мероприятия мэр столицы Албек Ибраимов поблагодарил всех участников обсуждения за активное участие и выделил ряд основных вопросов наиболее актуальных для аудитории, которые были выявлены в процессе проведения круглых столов во всех четырех административных районах мэрии столицы.

Цель проведения обсуждений – предоставление информации по наиболее актуальным вопросам от граждан и общественных организаций по ПДП центральной территории столицы.

Встреча прошла в формате "вопрос-ответ", где участники смогли задать интересующие вопросы, в свою очередь специалисты ГПИ градостроительства и архитектуры предоставили информацию по всем направлениям, ответили на заданные вопросы и выслушали замечания и предложения.

По итогам заслушанных мнений принято решение возвратить Проект на доработку авторам с учетом всех озвученных замечаний и предложений.

Справка: Проект детальной планировки центральной территории Бишкека является нормативно-техническим документом, регламентирующим красные и другие градостроительные линии, функционально-строительное зонирование, поперечные профили улиц, рек и каналов, размещение объектов культурного и коммунально-бытового обслуживания населения.

Проект детальной планировки является следующей стадией в иерархии градостроительной документации, и придерживается основных градостроительных решений Генерального плана города Бишкек до 2025 года, актуализируя и детализируя их посредством проработок, учитывающих современные тенденции в градостроительном проектировании.