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Задержан водитель, сбивший на КамАЗе двух женщин в Аламедине

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Виктория Григоренко

Задержан водитель "Камаза", сбивший двух женщин в Аламедине-1. Об этом сообщили в ГУОБДД КР.

"16 апреля 2018 года примерно в 18.00 вечера, 60-летний гр. Д.А., управляя автомашиной марки "Камаз", осуществляя движение по ул.Ауэзова в северном направлении, не доезжая до железнодорожного проезда совершил наезд на переходивших дорогу женщин азиатской национальности, примерно 20-25 лет", - пояснили в ведомстве.

Как уточняется, скорая прибыла на место происшествия лишь через 40 минут.

"По словам очевидцев, у женщин был пульс. Однако, до приезда скорой помощи пострадавшие скончались", - отметили в ГУОБДД.

Все собранные материалы переданы следственной службе по ДТП СУ ГУВД г. Бишкек. Ведется расследование.

При этом, как сообщили VB.KG в ГУОБДД, медэкспертиза проверяет водителя, сбившего женщин в Аламедине-1 на наличие алкоголя в крови.

"При смертельном исходе у водителя берется кровь на наличие наркотических веществ и алкоголя в крови", - отметили в ведомстве.

Как пояснили VB.KG источники в правоохранительных органах, при задержании водитель – 60-летний мужчина, был трезв и полностью адекватен. А причиной ДТП, как следует из предварительных данных, стало нарушение правил дорожного движения самими женщинами. Они переходили дорогу в неположенном месте и перед близко идущим транспортом.

В ГУВД Бишкека проинформировали, что водитель 1957 года рождения, житель Ысык-Атинского района, сейчас находится в ИВС ГУВД Бишкека.

URL: https://www.vb.kg/370272
Теги:
ГУБДД, ДТП, наезд
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Комментарии
фыва
17.04.2018, 12:30

жалко девушек.  Но зачастую пешеходы сами лезут под колеса, не соблюдая элементарных правил и у многих отсутствует инстинкт самосохранения. Ведь машину на ходу труднее сразу остановить - легче пешеходу пропустить машину

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