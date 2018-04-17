Министр здравоохранения подаст на депутатов в суд?

Министр здравоохранения КР Талантбек Батыралиев – один из самых критикуемых парламентом чиновников. Ни одно из профильных заседаний не обходится без обвинений в его адрес. Однако тихоней Батыралиева назвать сложно. Практически всегда ему есть, что ответить депутатам. Как и сейчас – министр здравоохранения через СМИ распространил заявление в ответ на справку, выданную парламентской комиссией по проверке деятельности ведомства.

Публикуем заявление в полном объеме без редакторской правки и сокращений.

Заявление

министра здравоохранения КР Талантбека Батыралиева 16 апреля 2018 года на заседании Комитета Жогорку Кенеша КР по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению

Уважаемые депутаты, уважаемый глава комитета, уважаемые представители СМИ!

Прежде всего, позвольте поблагодарить вас за терпение и за предоставленное мне слово.

Выслушав в очередной раз доклад по некой проверке, задаюсь вопросом легитимности образования данной рабочей группы.

Не знаю, как вас уведомляли о формулировке текста данной справки, но я лично получил в пятницу вечером не по официальной почте, то есть неформально. Почему в решении комитета, которым создается рабочая группа, нет номера?! Неужели столь важная комиссия не может набраться терпения и соблюсти законом установленный порядок?! Мы с вами не успели прийти на сегодняшнее заседание, но уже общественность знает о содержании сомнительной справки. Меня вынуждают обращаться в правоохранительные органы действия отдельных депутатов, порочащих репутацию системы здравоохранения, по сути, честь и достоинство 57 тысяч медицинских работников.

Уважаемые депутаты!

Есть ряд важных вопросов к форме и качеству документов, преподносящих на ваш суд.

Так получилось, что с октября прошлого года до конца января 2018 года от сомнительной, на мой взгляд, рабочей группы поступило шесть писем, из них четыре, уведомляющих об обновлении ее состава. Всё кажется вам мелочью. Мне до сих пор непонятно, почему депутаты под видом контроля исполнения Закона КР "Об охране здоровья граждан" задают вопросы по финансово-хозяйственной деятельности, - невольно начинаю задумываться о конфликте интересов.

Смею заметить, что национальные и государственные органы, наделенные инспектирующими полномочиями, назначаются вами и благодаря вашему доверию, предписанные государственными инспекторами акты систематически корректируют административные нарушения, допущенные государственными служащими. Законотворчество и толкование норм принятых законов, действительно, относятся к компетенции парламента, но для формирования юридической оценки функционируют правоохранительные органы.

Я глубоко оскорблен отсутствием такта, этики и продемонстрированным правовым нигилизмом со стороны отдельных депутатов. Считаю важным напомнить о необходимости соблюдения конституционных норм и определенных принципов разделения власти. Позволительно ли рабочей группе заниматься плагиатом, присваивать себе труд государственных инспекторов, ведь фрагменты вставленного текста в справку вырваны из контекста из актов счетной палаты образца 2015 и 2016 годов?! С тех пор министерство уже устранило замечания, тому свидетельствуют официальные предписания Счетной палаты.

Уважаемые депутаты, прошу вас не принимать решения до выяснения обстоятельств и достоверности изложенных доводов в справке.