Кандидатура первого заместителя лидера СДПК пока не разглашается

Члены СДПК не знают, кто займет место первого заместителя лидера партии вместо Фарида Ниязова. Об этом VB.KG сообщила депутат Евгения Строкова.

По ее словам, представления каких-либо кандидатур и обсуждений по этому поводу еще не было.

- Конечно, всем понятно, что новый первый заместитель лидера нашей партии уже не будет настолько известен, как Фарид Ниязов, что было хорошо для притока "новой крови" в объединение. Но Алмазбек Шаршенович – прекрасный стратег. Думаю, он подберет на этот пост достойную кандидатуру, - подчеркнула Строкова.