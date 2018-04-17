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Кандидатура первого заместителя лидера СДПК пока не разглашается

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Виктория Григоренко

Члены СДПК не знают, кто займет место первого заместителя лидера партии вместо Фарида Ниязова. Об этом VB.KG сообщила депутат Евгения Строкова.

По ее словам, представления каких-либо кандидатур и обсуждений по этому поводу еще не было.

- Конечно, всем понятно, что новый первый заместитель лидера нашей партии уже не будет настолько известен, как Фарид Ниязов, что было хорошо для притока "новой крови" в объединение. Но Алмазбек Шаршенович – прекрасный стратег. Думаю, он подберет на этот пост достойную кандидатуру, - подчеркнула Строкова.

URL: https://www.vb.kg/370275
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Фарид Ниязов, Строкова Евгения, СДПК
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