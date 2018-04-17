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Убийство в Беловодске. Жена зарезала мужа кухонным ножом

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Виктория Григоренко

В селе Беловодское Чуйской области в результате семейной ссоры жена ударила мужа ножом. Мужчина умер от полученного ранения. Об этом сообщили в ГУВД Чуйской области.

По их данным, 14 апреля 2018 года примерно 19.30 часов в ОВД Московского района поступило сообщение об убийстве.

"Сотрудники милиции, прибыв по указанному адресу обнаружили тело 36-летнего Х.А. с признаками насильственной смерти. За совершение преступления задержана жена убитого. Как выяснилось, в ходе семейной ссоры супруга схватила кухонный нож и ударила мужа. Ранение оказалось смертельным, мужчина скончался на месте происшествия", - проинформировали в ведомстве.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 97 "Убийство". Задержанная водворена в ИВС. Расследование продолжается.

URL: https://www.vb.kg/370276
Теги:
ГУВД, убийство
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