По делу "о НДС" задержаны руководители двух частных компаний

11 апреля 2018 года АКС ГКНБ Кыргызской Республики в рамках ранее возбужденного уголовного дела по факту незаконного вывода и хищения бюджетных средств, проведены санкционированные обыски ОсОО "Таргет компании", "Тянь-Шань–Каинды" (ныне "Фрезия") и аффилированными с ними ОсОО "Скай Логистик" и "Шелковый путь Транс", которые получили из государственного бюджета через возврат и возмещение НДС сумму более 290 миллионов сом.

В результате следственных мероприятий были обнаружены и изъяты бухгалтерские документы, пустые бланки об уплате налогов с заранее проставленными печатями налоговых органов стран ЕАЭС, печати государственных органов и компаний КНР, крупные суммы денежных средств и поддельные спортивные товары мировых брендов, ввезенных незаконным путем в большом количестве на территорию Кыргызской Республики из КНР.

Первомайским районным судом г.Бишкек в отношении руководителей указанных компаний "Ц.Л." и "Л.Х." избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с содержанием в СИЗО ГКНБ КР.

В настоящее время в рамках уголовного дела продолжаются следственно-оперативные мероприятия, сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

Напомним, в начале апреля был задержан заместитель главы Государственной налоговой службы Кубанычбек Кумашов. Он стал главным фигурантом уголовного дела о незаконном возмещении из государственного бюджета республики НДС. Изначально речь шла о двух компаниях, в пользу которых налоговик совершал преступные действия - пользу ОсОО "Интеррустрейд" и ОсОО "Полларис".