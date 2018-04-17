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В Бишкеке внедряют электронную очередь в детские сады

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Павел Рязанов

По данным Министерства образования и науки на данный момент 6 260 маленьких бишкекчан находятся в электронной очереди в детский сад. об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Электронная очередь внедряется в рамках реализации задач Программы цифровой трансформации Кыргызской Республики "Таза коом".

Как пояснили в Министерстве образования внедрение электронной очереди планируется в течение 1-2 месяцев. Сейчас в очередь внесены все 4 325 заявок, ранее поданных в отделы образования в письменном виде. За месяц с момента запуска электронной очереди на сайт www.balabakcha.edu.gov.kg подано онлайн заявок на 1746 детей. В среднем в день поступает от 70 до 100 заявок. Само внедрение комплексный процесс, который включает не только установку оборудования, но также обучение сотрудников гороно и районо, директоров и сотрудников детских садов работе с электронной очередью.

Так же организованная министерством техподдержка населения помогает получить телефонную консультацию специалиста по подаче электронной завки в детский сад.

В министерстве уточняют, что электронная база данных направлена на профилактику коррупционных схем при устройстве детей в детсады. Проверить продвижение ребенка в очереди можно по номеру свидетельства о рождении или регистрационному номеру в Едином реестре. Когда в детсадах появляются свободные места, система распределяет их и направляет уведомление родителям в соответствии с очередью.

В настоящее время электронная очередь работает в Бишкеке. В систему электронной очереди внесены 72 из 85 детских садов столицы (остальные специализированные).

URL: https://www.vb.kg/370278
Теги:
детский сад, Министерство образования
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