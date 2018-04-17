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В Кыргызстане обещают заморозки и снег

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Виктория Григоренко

С завтрашнего дня в Кыргызстане заметно похолодает. Об этом сообщает Кыргызгидромет.

Как отмечается, 18-19 апреля по республике возможны дожди, переходящие в снег, и заморозки.

"Ночью 18 апреля в предгорных районах Чуйской, Таласской областей, а также 18-19 апреля в зоне земледелия Иссык-Кульской и Нарынской областей возможен переход дождя в снег. 18-20 апреля в предгорных районах Чуйской, Таласской областей, в зоне земледелия Иссык-Кульской и Нарынской областей ожидаются заморозки до 0...-2", - информирует ведомство.

Такие заморозки опасны для распустившихся бутонов, цветков и завязи плодовых культур.

Неустойчивая погода осложнит выпас и содержание скота на пастбищах, работу автотранспорта, предприятий связи, энергетических и коммунальных служб.

Также уточняется, что с 16 по 20 апреля в связи с ожидаемыми локальными ливневыми дождями в горных и предгорных районах Ошской, Жалал Абадской и Баткетской областей селеопасно, на реках республики ожидается подъем уровня воды.

URL: https://www.vb.kg/370279
Теги:
снегопад, штормовое предупреждение
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