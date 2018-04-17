Дождались! Кофе полезен для сердца

Австралийские учены выяснили пользу кофе для сердца. Об этом сообщает сайт EurekAlert.

По их данным, анализ 228 465 человек показал, что при употреблении кофе снижается риск фибрилляции предсердий.

"Австралийские ученые из Института Бейкера доказали, что частое употребление кофе не только не опасно для сердца, но и снижает частоту аритмий. В другом исследование, где участвовали 115 993 пациентов, наглядно показано уменьшение частоты фибрилляции на 13 процентов. В целом же, о вреде кофе свидетельствуют лишь единичные случаи. Кофеин действует как стимулятор нервной системы и блокирует действие аденозина, который способствует фибрилляции предсердий. Кроме того, доза кофеина, равная 500 миллиграммов в день, не влияет на желудочковую аритмию. У пациентов, которые перенесли инфаркт миокарда и получали в среднем 353 миллиграмма кофеина в сутки, нормализовалась частота сердечных сокращений", - говорится в данных ученых.

Но риск все же остался. Но только у тех людей, кто выпивал 9-10 чашек кофе в день.

"Ежедневная безопасная доза составляет 300 миллиграммов. Но некоторые люди могут оказаться более восприимчивыми", - добавили в Институте Бейкера.