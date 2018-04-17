Задержан вор-домушник, ограбивший 20 квартир в Бишкеке и окраинах

Милиция задержала регионального вора-домушника. Преступления задержанный совершал на территории всех семи областей. Об этом сообщили в МВД КР.

По их данным, мужчина длительное время занимался квартирными кражами.

"Сотрудниками Службы криминальной милиции (СКМ) МВД задержан Т.Улукбек, 1990 года рождения, уроженец Нарынской области. Ранее он также неоднократно был судим за кражи и грабежи. Квартирный вор обычно "работал" в дневное время, высматривал подходящие дома, владельцы которых отсутствовали, или же открытые окна и форточки. Действовал осторожно, проникнув в помещение, забирал в основном деньги, золотые украшения и ценные вещи", - проинформировали в МВД.

Уточняется, что заявление о преступлении поступило в УВД Свердловского района от жительницы столицы.

"Женщина сообщила, что днем, воспользовавшись отсутствием хозяев, в ее доме воры похитили денежные средства в размере 10 тысяч сомов и золотые изделия. Позже была установлена причастность задержанного к данному преступлению. Проводится расследование. Возбужденно уголовное дело по ст.164 "Кража" УК КР. Выяснилось, что аналогичных фактов кражи, в совершении которых подозревается вышеуказанный серийный домушник, только по Бишкеку и Чуйской области насчитывается более двадцати", - отметили в ведомстве.

СКМ МВД КР рекомендует жителям и гостям столицы ответственнее относиться к сохранности своего имущества.

"Не становитесь жертвой собственной беспечности. Даже если ненадолго отлучаетесь из дома, не забывайте закрывать балконные двери, окна, форточки. Квартирным ворам достаточно нескольких минут для реализации своих преступных замыслов. Если заметили, что была совершена кража, немедленно обращайтесь в органы внутренних дел", - уточнили в ведомстве.

Служба криминальной милиции МВД КР обращается к гражданам, узнавшим подозреваемого или пострадавшим от его действий, сообщить в органы внутренних дел или позвонить по телефонам: 266321, 266261, 0701758575, 0707377277, 0555365001.