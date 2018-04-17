Макмал. За хулиганство и беспорядки задержаны 15 жителей района

Следственной службой МВД КР по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных статьями 234 и 174 УК КР, задержаны 15 жителей Тогуз-Тороуского района. Об этом сообщили в МВД.

Установлено, что 11 апреля 2018 года межведомственная комиссия в составе более 30 человек пыталась провести разъяснительную работу на золорудной фабрике компании "Джи Эл Макмал Девелопинг", расположенной на территории комбината "Макмалзолото".

"На встречу пришли около 1000 граждан. Но до начала собрания местные жители начали кидать камни в представителей комиссии и сотрудников милиции, обеспечивавших охрану общественного порядка. Затем пришедшие ворвались на территорию фабрики компании "Джи Эл Макмал Девелопинг", разрушив ограждение и подожгли хозпостроения, дом для персонала и имеющуюся технику", - уточнили в ведомстве.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст.234 "Хулиганство", 174 "Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, путем поджога", 233 "Массовые беспорядки" УК КР.

Следственной службой МВД КР по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных статьями 234 и 174 УК КР задержаны 15 жителей Тогуз-Тороуского района, согласно статьи 94 УПК КР и водворены в ИВС.

Проводятся все необходимые оперативно-следственные мероприятия.