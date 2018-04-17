Митинг у "Белого дома". Требуют выпустить задержанных на "Макмале"

Возле "Белого дома" собралось около 100 митингующих. Все они жители Джалал-Абадской области Тогуз-Тороуского района. Об этом сообщил VB.KG начальник пресс-службы в ГУВД Бишкека Адыл Оморов.

"Пострадавшие требуют освободить задержанных односельчан и закрыть золотоизвлекательную фабрику "Макмал". Митинг носит мирный характер. Никаких провокаций со стороны собравшихся нет. Милиция обеспечивает порядок на месте проведения акции", - пояснил Оморов.

Напомним, 11 апреля жители Тогуз-Тороуского района Джалал-Абадской области подожгли здание фабрики "Макмалзолото", принадлежащей китайской компании "Джи Эл Макмал Девелопинг". В итоге по статьям "Массовые беспорядки" и "Хулиганство" было задержано 15 местных жителей.

Местное население уверено, что деятельность предприятия негативно влияет на их здоровье.

Как пояснил аким Первомайского района, уведомления на проведение митинга возле здания Жогорку Кенеша к ним не поступало. Акция носит стихийный характер.