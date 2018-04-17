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Отчет правительства. Теперь перед оппозицией

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Виктория Григоренко

Сегодня правительство в лице премьер-министра Сапара Исакова отчитывается о работе за прошлый год перед тремя оппозиционными фракциями ЖК: "Ата Мекеном", "Онугуу - Прогрессом" и "Республикой - Ата-Журт".

Всего в парламенте шесть фракций, две из которых – СДПК и "Кыргызстан" уже признали отчет кабмина удовлетворительным. Очередь осталась лишь за "Бир бол", который, как и две предыдущие, входит в коалиционное большинство.

URL: https://www.vb.kg/370287
Теги:
оппозиция, правительство, Сапар Исаков
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Комментарии
saule alieva
17.04.2018, 14:01
Карма: +1
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Минусов: 0
Комментариев: 5

если совесть еще  чиста  у бир боловцев то они посчитают отчет  удовлитворительным,если уже подались то увы 

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Азамат
17.04.2018, 15:44

Если оппозиция признает работу Правительства удовлетворительной- ПРОДАЛИСЬ Сапару!

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