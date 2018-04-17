Отчет правительства. Теперь перед оппозицией

Сегодня правительство в лице премьер-министра Сапара Исакова отчитывается о работе за прошлый год перед тремя оппозиционными фракциями ЖК: "Ата Мекеном", "Онугуу - Прогрессом" и "Республикой - Ата-Журт".

Всего в парламенте шесть фракций, две из которых – СДПК и "Кыргызстан" уже признали отчет кабмина удовлетворительным. Очередь осталась лишь за "Бир бол", который, как и две предыдущие, входит в коалиционное большинство.