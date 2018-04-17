Президент поручил председателю Погранслужбы усилить работу по защите границ

Президент Сооронбай Жээнбеков сегодня принял председателя Государственной пограничной службы (ГПС) Уларбека Шаршеева. Во встрече также приняли участие секретарь Совета безопасности Кыргызской Республики Дамир Сагынбаев, советник Президента Кыргызской Республики Жениш Разаков. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Были обсуждены ситуация и вопросы регулирования возникающих проблем на государственной границе.

Уларбек Шаршеев рассказал главе государства о проводимой работе по охране и защите государственной границы, а также о текущей ситуации на кыргызско-узбекской и кыргызско-таджикской границах в связи с недавно произошедшими на них инцидентами.

Кроме того, председатель ГПС доложил о ходе исполнения ряда поручений Президента о совершенствовании деятельности Погранслужбы и улучшении порядка пропуска граждан через границу.

Глава государства поручил принять меры организационного и технического характера для недопущения бесконтрольных нарушений государственной границы Кыргызстана, в особенности на участках вблизи линии границы, где проживают местные жители.

Президент Сооронбай Жээнбеков поставил перед ведомством задачу провести разъяснительную работу среди местного населения приграничных районов по соблюдению режима государственной границы для предотвращения различных конфликтов. Совместно с пограничными ведомствами сопредельных государств добиваться соблюдения режима границы и линии поведения военнослужащих.

Принимая во внимание увеличение пассажиро- и грузопотока на кыргызско-узбекском участке границы, Сооронбай Жээнбеков поручил продолжить исполнение мероприятий по недопущению скопления людей и транспорта в пунктах пропуска.