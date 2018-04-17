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Эдиль Байсалов: Судьба правительства Сапара Исакова предрешена

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Виктория Григоренко

Судьба правительства предрешена. Так как "технократы", как позиционировали команду Сапара Исакова изначально "сели криво в седло". Об этом VB.KG заявил общественный деятель Эдиль Байсалов.

- В нашем сердобольном менталитете не принято ругать молодых. Кыргызстанские политики слишком вежливые по сравнению со своими коллегами из Европы, США или Азии. Из-за этого на промахах кабмина клейма ставить негде. Более того, той команды "технократов" уже не существует в принципе: Калиев, Абдыгулов, Зилалиев, Шадиев – либо уволены, либо самостоятельно покинули посты. Некоторые вообще замешаны в коррупционных скандалах. До этого момента не было прецедента, когда бы премьер выносил по 20 выговоров в адрес свои подчиненных. И о каком тогда правительстве вообще идет речь? - задается вопросом Байсалов.

Последним "плевком" в общественность стало вчерашнее назначение главой Финпола экс-заместителя председателя ГКНБ Болота Суюнбаева, считает активист.

- Народ и так обсуждает причастность окружения бывшего президента к уголовным делам. А тут еще в орган, который как раз и должен бороться с подобными проявлениями, назначают неоднозначную фигуру экс-телохранителя Атамбаева. После этого шага Сапар Исаков лично расписался в своей несостоятельности, - уверен Байсалов.

Что касается заявлений премьера о причастности к тем или иным делам различных политиков без доказательств, то такое мы уже проходили, напомнил он.

- Прошлым летом в адрес Омурбека Бабанова также летели подобного рода обвинения. Но в итоге никакого информационного подтверждения они так и не получили. А все потому, что в политике должны работать исключительно политики, а не офисные клерки или чиновники. Тем более, на столь высоких постах. С такими громкими заявлениями, при том, бездоказательными, нынешний глава правительства больше напоминает "колго суу куйган бала" (мальчика для подношения воды – прим.ред). А с таким правительством мы далеко не уедем. Поэтому, вопрос его будущего предрешен. Сегодняшние решения об удовлетворительности или неудовлетворительности отчета неважны. В ближайшие дни страну в любом случае ожидает его смена, - подытожил Эдиль Байсалов.

Напомним, сегодня правительство в лице Сапара Исакова отчитывается о проделанной работе за 2017 года перед тремя оппозиционными фракциями ЖК. Ранее две партии из коалиции – СДПК и "Кыргызстан" признали работу кабмина удовлетворительной.

URL: https://www.vb.kg/370290
Теги:
Омурбек Бабанов, Сапар Исаков, Эдиль Байсалов, правительство, Болот Суюнбаев
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Комментарии
saule alieva
17.04.2018, 15:14
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Комментариев: 5

этот бы вообще молчал пусть сначала за свои грешки ответит прежде чем на кого-то наговаривать видели мы и его в деле больше ахинеи чем пользы народу 

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Марат
17.04.2018, 15:35

лучше бы направил свой энтузиазм на благое дело, чем с утра до вечера очернять людей

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pok lian
17.04.2018, 16:05
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Комментариев: 1

Исаков оказался куда лучшим премьером, чем Байсалов министром.  Остальное на вкус и на цвет. Для Байсалова изначально  Сапар был кандидатурой неприятной. Эдя пиарл весь прошлый год Бабанова и кресло премьера было запасным для Омурбека.

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Каира Исаева
17.04.2018, 18:04
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Комментариев: 2

Эдичка лучше бы молчал бы, лучше занимался бы чем нибудь полезным а то от его негатива уже тошнит не куда уже 

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Каира Исаева
17.04.2018, 18:05
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и вообще пусть Эдичка Байсалов не забывает и о своих проделках. Тоже мне умник нашелся.  

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