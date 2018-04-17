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Среди задержанных по инциденту на "Макмале" зачинщиков нет?

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Павел Рязанов

Сегодня начальником пресс-службы МВД полковника милиции Бакытом Сеитовым, проведена разъяснительная работа среди митингующих жителей Тогуз-Торо, которые собрались возле здания Жогорку Кенеша. Всего в митинге участвовало более 50 человек.

Бакыт Сеитов сообщил, что Следственной службой МВД по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных статьями 234 и 174 УК КР, были задержаны 15 жителей Тогуз-Тороуского района, которые согласно статьи 94 УПК КР водворены в ИВС. Из 15 задержанных трое женщин.

В ходе встречи митингующие рассказали, что главных зачинщиков не задержали, и дали дополнительную информацию о гражданах, которые могут быть причастны к инциденту в Тогуз-Торойском районе.

Ранее начальник пресс-службы в ГУВД Бишкека Адыл Оморов сообщил VB.KG, что возле "Белого дома" собралось около 100 митингующих. Все они жители Джалал-Абадской области Тогуз-Тороуского района.

Напомним, что Следственной службой МВД КР по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных статьями 234 и 174 УК КР, задержаны 15 жителей Тогуз-Тороуского района.

URL: https://www.vb.kg/370292
Теги:
МВД, хулиганство
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