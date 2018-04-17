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"Студенческий" фильм "Киноман" поедет на фестиваль в Мюнхен

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ВБ

Короткометражный фильм режиссера Аскара Нуракун уулу "Киноман" включен в конкурсную программу Международного фестиваля телепрограмм и фильмов для детей Prix Jeunesse International.

Фестиваль будет проходить с 25 по 30 мая 2018 г. в городе Мюнхен (Германия). Фестиваль проводится с 1964 года и был основан телекомпаниями, а также Федеральной землей Бавария и городом Мюнхен. В конкурсе принимают участие высококачественные телевизионные программы и фильмы, нацеленные на детей и молодежь от 2 до 15 лет. Победители будут определяться в шести категориях, как - основной конкурс (игровое и неигровое кино для детей 11 – 15 лет, игровое и неигровое кино для детей 7 – 10 лет, игровое и неигровое кино для детей до 6 лет); тематический приз жюри; Приз юного жюри в категориях игровое и неигровое кино для детей 11 – 15 лет, игровое и неигровое кино для детей 7 – 10 лет; Специальные призы от UNICEF и UNESCO; Приз жюри "Гендерное равенство"; "Сердечный" приз (определяется голосами участников); Приз "Помимо ТВ" кросс-медийным программам.

Отметим, что фильм "Киноман", помимо основного конкурса фестиваля, также включен в список номинантов, претендующих на Специальный приз ЮНИСЕФ И ЮНЕСКО.

"Киноман" является дебютной студенческой работой режиссера. В киноленте рассказывается история маленького зрителя, попытка посмотреть кино у которого заканчивается неудачей. Он довольствуется звуками из его давно знакомых фильмов, доносящихся из кинозала, куда его не пустили. Но благодаря своей любви и стечению обстоятельств, ему все же удается добиться желаемого.

Кинокартина является совместным производством киностудии "Айтыш Фильм" и КТУ "Манас". В фильме снимались Атай Наамат уулу, Улан Жукенов, Турсун Мамыралиев. В Форуме молодого кино стран СНГ "Умут", который проходил в Бишкеке с 18 по 20 декабря 2017 г. картина получила Гран-при национального конкурса, а в МКФ в Кракове "Etiuda&Anima" (Польша) и Мальме (Швеция) кинокартина удостоилась Почетного диплома жюри.

URL: https://www.vb.kg/370293
Теги:
кино, фестиваль
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