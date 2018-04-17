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Несчастных случаев на аттракционах должно стать меньше

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Виктория Григоренко

Вступает в силу техрегламент ЕАЭС, который устанавливает требования безопасности к стационарным аттракционам: колесам обозрения, катапультам, качелям, картингам, надувным батутам, горкам, электромобилям и водным объектам. Данные требования должны исполняться и на территории Кыргызстана, как члена ЕАЭС.

"Это документ, положения которого предписывают, что и как нужно делать, чтобы избежать несчастного случая, – отметил министр по техническому регулированию Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Валерий Корешков.

Причиной подобного решения комиссии стал тот факт, что порядка 85 процентов несчастных случаев происходит из-за неправильного монтажа или эксплуатации механизмов. И это при том, что в странах Союза работают десятки тысяч аттракционов, а миллионы граждан являются пользователями.

Регламент классифицировал аттракционы стран ЕАЭС по видам и типам: от безопасных до более сложных. Условия эксплуатации старых аттракционов будут определяться национальным законодательством.

"После вступления техрегламента в силу аттракционы будут свободно перемещаться по всей союзной территории, и это не потребует от производителей излишних расходов на многократное подтверждение соответствия по национальным требованиям. Новые объекты начнут проходить сертификацию, ежедневный осмотр и ежегодный техосмотр. Безопасные устройства получат специальную маркировку в виде эмблемы Евразийского экономического союза на латинице – ЕАС", - уточняется в документе.

URL: https://www.vb.kg/370295
Теги:
регламент, ЕЭК
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