1037 уголовных дел коррупционного характера возбуждено в 2017 году

В 2017 году правоохранительными органами возбуждено 1037 уголовных дел коррупционного характера. Об этом премьер-министр Кыргызской Республики Сапар Исаков сказал сегодня, 17 апреля, представляя отчет о деятельности Правительства Кыргызской Республики за 2017 год фракциям "Республика-Ата-Журт", "Онугуу-Прогресс" и "Ата-Мекен" Жогорку Кенешу Кыргызской Республики, сообщает отдел по связям с общественностью аппарата правительства.

"В 2017 году в целях реформирования системы правоохранительных органов и обеспечения охраны общественного порядка Правительством, в структуре Министерства внутренних дел созданы 6 самостоятельных служб, способствующие повышению эффективности системы правоохранительных органов. В целях снижения уровня коррупции в 2017 году правоохранительными органами возбуждено 1037 уголовных дел коррупционного характера, сумма выявленного ущерба по которым составила 670 млн сомов, возмещено 18,4 млн сомов. Направлено в суд 82 уголовных дела", - отметил он.

Глава правительства сообщил, что в 2017 году по выявленным фактам правонарушений в доход государственного бюджета возмещено 8,4 млрд сомов, что почти в 3 раза больше, чем в 2016 году.

"Дополнительно на счета хозяйствующих субъектов в виде нефинансовых активов возмещено 4,1 млрд сомов, что больше, чем в 2016 году в 6,6 раза. Следует отметить, что 2017 год был нелегким, что показывает статистика чрезвычайных ситуаций. На территории страны зарегистрировано 339 чрезвычайных ситуаций (на 91 больше, чем в 2016 году), 4668 пожаров (на 855 больше, чем в 2016 году), материальный ущерб от которых составил 1,7 млрд сомов", – сказал премьер-министр Сапар Исаков.