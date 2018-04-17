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Пранкер требовал восстановить в должности чиновника - фигуранта УД

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ВБ

16 апреля 2018 года в ходе оперативно-розыскных мероприятий ГКНБ задержан гражданин КР Э.Д., 1984 г.р.

Установлено, что Э.Д. 12 апреля 2018 года, представившись одним из руководителей Аппарата Президента КР, совершил телефонные звонки Полномочному представителю Правительства КР в Иссык-Кульской области и директору Дирекции по управлению Иссык-Кульским фондом развития.

В телефонном разговоре с представителями власти Э.Д. под угрозой увольнения требовал восстановления в должности бывшего заместителя директора Дирекции по управлению Иссык-Кульским фондом развития, который, в свою очередь, является фигурантом уголовного дела по фактам присвоения средств Фонда развития Иссык-Кульской области.

В связи с участившимися случаями подобных подозрительных телефонных звонков от имени представителей власти КР, ГКНБ призывает граждан быть бдительными и осторожными, и обращаться незамедлительно в правоохранительные органы.

URL: https://www.vb.kg/370300
Теги:
ГКНБ, Фонд развития, мошенничество
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