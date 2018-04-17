Пранкер требовал восстановить в должности чиновника - фигуранта УД

16 апреля 2018 года в ходе оперативно-розыскных мероприятий ГКНБ задержан гражданин КР Э.Д., 1984 г.р.

Установлено, что Э.Д. 12 апреля 2018 года, представившись одним из руководителей Аппарата Президента КР, совершил телефонные звонки Полномочному представителю Правительства КР в Иссык-Кульской области и директору Дирекции по управлению Иссык-Кульским фондом развития.

В телефонном разговоре с представителями власти Э.Д. под угрозой увольнения требовал восстановления в должности бывшего заместителя директора Дирекции по управлению Иссык-Кульским фондом развития, который, в свою очередь, является фигурантом уголовного дела по фактам присвоения средств Фонда развития Иссык-Кульской области.

В связи с участившимися случаями подобных подозрительных телефонных звонков от имени представителей власти КР, ГКНБ призывает граждан быть бдительными и осторожными, и обращаться незамедлительно в правоохранительные органы.