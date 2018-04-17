Владельцы снесенных гаражей обвинили мэрию Бишкека в рейдерстве

В редакцию VB.KG обратились горожане, возмущенные действиями столичной мэрии.

Речь идет о сносе гаражей на улице Айтматова. Напомним, ранее пресс-служба городской администрации уверяла, что "Управлением землепользования и строительства мэрии города Бишкек в рамках реализации второй фазы проекта "Развитие улично-дорожной сети" за счет безвозмездного гранта КНР по реконструкции дороги на улице Айтматова в микрорайоне Восток-5 была проведена разъяснительная работа по освобождению муниципальной территории с владельцем металлических гаражей по улице Айтматова". И что "владельцами гаражей приняты меры по освобождению муниципальной территории в добровольном порядке путем демонтажа 98 гаражей в облегченных конструкциях и освобождено 450 кв. метров".

А вот, что говорят владельцы гаражей, которые якобы "добровольно" освободили территорию.

По их мнению, мэрия в лице заместителя акима района произвела рейдерский захват территории по улице Айтматова.

"Там стоял гаражный кооператив и частная собственность в виде гаражей. Сотрудники мэрии не предоставили разрешение суда на снос, хотя, по закону, были обязаны. Мэрия предоставила смятую бумагу в виде обычного решения своего собрания для снова гаражей по улице Малдыбаева. А снесли на Айтматова! Более того, были три суда по поводу территории, которую мэрия незаконно захватила, и все три суда в пользу гаражного кооператива! Есть решение Верховного суда!

Получается, что мэрия не подчиняется закону и не воспринимает решение судов? Сколько еще времени мэрия будет издеваться над народом, постепенно его уничтожая?! Согласно ГК КР ст. 14 и 15 Мэрия была обязана предоставить как минимум компенсацию за частную собственность или альтернативное место под гараж. Но ни того, ни другого сделано не было", - пишут возмущенные горожане.

Что ответит на это столичная администрация?