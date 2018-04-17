Погода
$ 68.16 - 68.49
€ 79.65 - 80.61

Владельцы снесенных гаражей обвинили мэрию Бишкека в рейдерстве

242  0
ВБ

В редакцию VB.KG обратились горожане, возмущенные действиями столичной мэрии.

Речь идет о сносе гаражей на улице Айтматова. Напомним, ранее пресс-служба городской администрации уверяла, что "Управлением землепользования и строительства мэрии города Бишкек в рамках реализации второй фазы проекта "Развитие улично-дорожной сети" за счет безвозмездного гранта КНР по реконструкции дороги на улице Айтматова в микрорайоне Восток-5 была проведена разъяснительная работа по освобождению муниципальной территории с владельцем металлических гаражей по улице Айтматова". И что "владельцами гаражей приняты меры по освобождению муниципальной территории в добровольном порядке путем демонтажа 98 гаражей в облегченных конструкциях и освобождено 450 кв. метров".

А вот, что говорят владельцы гаражей, которые якобы "добровольно" освободили территорию.

По их мнению, мэрия в лице заместителя акима района произвела рейдерский захват территории по улице Айтматова.

"Там стоял гаражный кооператив и частная собственность в виде гаражей. Сотрудники мэрии не предоставили разрешение суда на снос, хотя, по закону, были обязаны. Мэрия предоставила смятую бумагу в виде обычного решения своего собрания для снова гаражей по улице Малдыбаева. А снесли на Айтматова! Более того, были три суда по поводу территории, которую мэрия незаконно захватила, и все три суда в пользу гаражного кооператива! Есть решение Верховного суда!

Получается, что мэрия не подчиняется закону и не воспринимает решение судов? Сколько еще времени мэрия будет издеваться над народом, постепенно его уничтожая?! Согласно ГК КР ст. 14 и 15 Мэрия была обязана предоставить как минимум компенсацию за частную собственность или альтернативное место под гараж. Но ни того, ни другого сделано не было", - пишут возмущенные горожане.

Что ответит на это столичная администрация?

URL: https://www.vb.kg/370301
Теги:
Верховный суд, рейдерство, Бишкек, мэрия
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  