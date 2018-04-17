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Чудесная встреча маленькой девочки и Айтматова, переросшая в большую любовь

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ВБ

Замечательным воспоминанием о своем знакомстве с Чингизом Айтматовым поделилась на своей странице в Facebook музыкант Анна Алябьева.

Не можем не поделиться им с нашими читателями. Тем более, что Анна задается очень серьезным вопросом…

"Мне было одиннадцать лет, когда родители были заняты бракоразводным процессом.

И, подчеркивая серьезность этого мероприятия, - а это дело оказалось затяжным в те годы, влекло за собой разные хлопоты: переезд за тысячи километров, перевоз домашней библиотеки, смену работы, поиск жилья, - моя мама из России на время переселила меня на свою родину в Киргизию, тогда еще советскую республику, в бабушкин дом.

Что может переживать не взрослый еще человек, вырванный из города детства, из привычной среды с друзьями-подружками, любимой школой, музыкалкой, любимым кинотеатром, оторванный так сказать, от всего родного, "с корнями"?

Что может переживать ребенок, лишенный внезапно семьи, - в которой равноценны и равно любимы оба родителя? Меня переселили вдруг в новую среду, - родительский дом мамы в маленьком городе Талас, на севере республики. Почти год, как мне казалось - целую вечность, я жила там без родителей. Рядом не было никого из близких. Конечно, были родственники, дядя с женой и маленькой новорожденной дочкой, бабушка, с которой я только-только познакомилась.

Каждый был занят своими делами. Бабушка помимо своих забот, конечно, пеклась обо мне, чтобы я вкусно и полезно питалась, была хорошо одета, не опаздывала в школу, чтобы росла в согласии с традициями той новой обстановки, в которую попала. Но я очень страдала, ненавидела ситуацию, которая вмиг сделала меня, как я себя ощущала, беспомощным, несчастным, одиноким, осиротевшим 11-летним созданием.

Была осень. Возвращаясь со школы домой, неподалеку от соседских ворот увидела в куче влажных осенних листьев неприметную книжку в жестком переплете. Как она туда попала, почему, - таких вопросов не возникло. Подняла, разглядываю.. Ч.Айтматов... Книга давно не новая, потрепанная, в ней даже не хватало стопки страниц. Я открыла книгу на случайной странице и взгляд упал на строчку: "Синяя мышка, дай воды!"

Сердце застучало! Быстро засунув находку в портфель, как охотник с трофеем, я бежала домой. Томительно ждала, когда мы все поужинаем, быстро приготовив все уроки на завтра, ждала когда все уснут, чтобы в воцарившейся тишине открыть и прочитать нечто любопытное про синюю мышку... К сожалению, начало повести отсутствовало, из-за вырванных страниц, и я начала не сначала.

По содержанию в конце книги поняла, что повесть называется "Пегий пес, бегущий краем моря". Помню, что книга увлекла моментально, я читала взахлеб, не отрываясь часов до трех ночи, пока не одолел сон. Я настолько погрузилась в сюжет, настолько глубоко переживала события, что для меня в то время не было ничего важнее спасения Кириска, - мальчика, героя повести.

А потом "Белый пароход", следом, на одном дыхании! Книжка вся была прочитана стремительно, за пару-тройку дней. И что примечательно - бабушка все время ворчала, мол, сколько можно сидеть сиднем, иди другим делом займись, отвлекись. А для меня эти первые две Айтматовские повести, - сотканные из легенд, вымыслов с реальностью, сказочных местами, - заполняли пустоту в сердце.

Та гамма чувств и необыкновенных переживаний делали с моей душой что-то невероятное, эмоционально встряхивали, окрашивали сложными цветными оттенками мои бесконечно тянущиеся однообразные дни в маленьком чужом городке. Детский ум, очевидно, больше всего запоминает такие моменты и дорожит ими, постепенно развиваясь, взрослея и формируя свой взгляд на жизнь, на парадоксальное "волна уносит - волна приносит".

Позже были освоены другие произведения и раннего и позднего периода, честно признаюсь, - еще не все, - вот "Восхождение на Фудзияму" было мне не по зубам, возможно, сейчас "доросла", ...были изучены труды литературоведа Гачева об Айтматове для лучшего реферата, похвальная грамота за успехи по литературе, ну а воспоминания о том прекрасном безвозвратном времени из детства вызывают удивительные теплые чувства. Вот так я открыла для себя Чингиза Айтматова, совершенно случайно.

Остается лишь один вопрос: как же "совершенно случайно" открыть Айтматова нынешнему поколению?".

Анна Алябьева, Facebook

URL: https://www.vb.kg/370302
Теги:
литература, Чингиз Айтматов
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