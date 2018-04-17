МВД: В убийстве Улана Салянова нет политической подоплеки

Политической подоплеки в убийстве брата Аиды Саляновой нет. Об этом сообщили VB.KG в МВД.

Как уточнили в ведомстве, на сегодняшний день в розыске находится третий участник преступления.

- Второй фигурант дела задержан в Москве. Он кыргызстанец, уроженец города Токмок Чуйской области, 1983 года рождения, ранее неоднократно судим. В настоящее время сотрудниками МВД РФ и МВД КР территории России в городе Москва задержанный гражданин заключен под стражу. Направлены соответствующие материалы по его экстрадиции в Кыргызстан. В начале января 2018 года ему было заочно предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст.97 ч.2 "Убийство из корыстных побуждений или по найму, а равно сопряженное с разбоем, вымогательством или бандитизмом, совершенное группой лиц по предварительному сговору" УК КР, - проинформировали в МВД.

В ведомстве уточнили, что первый фигурант преступления задержан еще 27 декабря 2017 года в Бишкеке. Им оказался гражданин Э.О. 1986 года рождения, житель столицы.

- При задержании у него был изъят пистолет "Макарова" со стертыми номерами и три магазина с 17 патронами, - напомнили в МВД.

Как выяснило следствие, нападавшие требовали у брата Аиды Саляновой деньги. Так что преступление не имеет политической подоплеки.

Напомним, 6 ноября 2017 года ночью неизвестные проникли в дом брата депутата парламентской фракции "Ата Мекен", экс-генпрокурора Аиды Саляновой, и убили его.