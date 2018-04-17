Казахского актера Ихтымбаева наградят спецпризом кинопремии "Ак Илбирс"

В этом году специальный приз Национальной кинопремии "Ак Илбирс" "За вклад в мировой кинематограф" будет вручен казахскому актеру Нуржуману Ихтымбаеву, сообщает Оргкомитет Национальной кинопремии.

Нуржуман Байжуманович Ихтымбаев - советский, казахский актёр кино, народный артист Республики Казахстан, лауреат Государственной премии СССР. После распада Советского Союза снимался в фильмах России, Казахстана, США.

На его счету десятки ролей, в том числе в кыргызских картинах "Алые маки Иссык-Куля", "Я-Тянь-Шань", "Лютый".

Ранее этот специальный приз получали Али Хамраев, Наталья Аринбасарова, Ходжакули Нарлиев.

Церемония вручения Национальной кинопремии АК ИЛБИРС состоится 27 апреля, в 17.00, в кинотеатре "Манас"