Участок улицы Осмонкула закроют на два месяца

По информации Управления капитального строительства, с 18 апреля по 30 июня участок улицы Осмонкула от проспекта Жибек Жолу до БЧК будет закрыт на реконструкцию, сообщает пресс-служба мэрии.

В рамках реконструкции будет заменено дорожное полотно, обустроены тротуары, установлены дорожные и тротуарные бордюры, автобусные остановки, дорожные знаки, нанесена дорожная разметка и восстановлены инженерные коммуникации.

Столичный муниципалитет приносит извинения за неудобства и просит горожан и гостей столицы выбирать альтернативные пути для проезда автотранспорта.