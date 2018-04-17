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Участок улицы Осмонкула закроют на два месяца

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ВБ

По информации Управления капитального строительства, с 18 апреля по 30 июня участок улицы Осмонкула от проспекта Жибек Жолу до БЧК будет закрыт на реконструкцию, сообщает пресс-служба мэрии.

В рамках реконструкции будет заменено дорожное полотно, обустроены тротуары, установлены дорожные и тротуарные бордюры, автобусные остановки, дорожные знаки, нанесена дорожная разметка и восстановлены инженерные коммуникации.

Столичный муниципалитет приносит извинения за неудобства и просит горожан и гостей столицы выбирать альтернативные пути для проезда автотранспорта.

URL: https://www.vb.kg/370305
Теги:
дороги, ремонт, Бишкек, мэрия
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